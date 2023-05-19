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В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года

В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года

МВД усилило меры безопасности на территории у Тбилисского аэропорта из-за акции против возобновления прямого авиасообщения между странами 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T13:28+0400

2023-05-19T13:28+0400

2023-05-19T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года. Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине. В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.Она собрала сторонников на площади Республики в центре Тбилиси и уже оттуда они колонной машин отправились в аэропорт. На территории около аэропорта их встретили другие протестующие против прямого авиасообщения между Грузией и Россией. "Это заявка властей о русификациии Грузии. Поэтому главной целью протеста является: нет русификации, нет российскому режиму, нет изоляции Грузии. Потому что, все что делается, делается специально для того, чтобы произошла изоляция Грузии и Грузия привязалась к России", - отметил член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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