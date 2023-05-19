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В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года
В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года
МВД усилило меры безопасности на территории у Тбилисского аэропорта из-за акции против возобновления прямого авиасообщения между странами 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T13:28+0400
2023-05-19T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года. Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине. В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.Она собрала сторонников на площади Республики в центре Тбилиси и уже оттуда они колонной машин отправились в аэропорт. На территории около аэропорта их встретили другие протестующие против прямого авиасообщения между Грузией и Россией. "Это заявка властей о русификациии Грузии. Поэтому главной целью протеста является: нет русификации, нет российскому режиму, нет изоляции Грузии. Потому что, все что делается, делается специально для того, чтобы произошла изоляция Грузии и Грузия привязалась к России", - отметил член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, москва, украина, владимир путин
В Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы спустя 4 года
13:28 19.05.2023 (обновлено: 14:05 19.05.2023)
МВД усилило меры безопасности на территории у Тбилисского аэропорта из-за акции против возобновления прямого авиасообщения между странами
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Самолет российской авиакомпании "Азимут" совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси.
Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.
Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.
В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.
"Мы покажем, что в Грузии никто не рад российским самолетам и встречают их протестом", - сказала один из организаторов акции у аэропорта, лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария.
Она собрала сторонников на площади Республики в центре Тбилиси и уже оттуда они колонной машин отправились в аэропорт. На территории около аэропорта их встретили другие протестующие против прямого авиасообщения между Грузией и Россией.
"Это заявка властей о русификациии Грузии. Поэтому главной целью протеста является: нет русификации, нет российскому режиму, нет изоляции Грузии. Потому что, все что делается, делается специально для того, чтобы произошла изоляция Грузии и Грузия привязалась к России", - отметил член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.