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Власти Грузии ничего не могут сделать – Каладзе о восстановлении полетов с РФ
Власти Грузии ничего не могут сделать – Каладзе о восстановлении полетов с РФ
Правительство не примет такого решения, которое нанесет вред населению Грузии, заявил генсек правящей партии 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T15:40+0400
2023-05-19T15:40+0400
2023-05-19T15:46+0400
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россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Россия ввела и отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией в одностороннем порядке, и власти Грузии ничего не могут сделать, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года. По словам генсека правящей партии, правительство действует и будет действовать в будущем только для защиты интересов страны, что важно для сохранения мира, экономического развития, прогресса и строительства. Каладзе отметил, что правительство не примет такого решения, которое нанесет вред населению Грузии. "Это самый важный и самый большой заказ нашего населения", – заявил он. "Сегодня мы стоим перед вызовами, и самый главный вызов, если остановить и спросить любого гражданина, он ответит, что это оккупированные территории. Соответственно, правительство Грузии с указанной политикой делает все, чтобы обеспечить деоккупацию", – сказал Каха Каладзе. По словам Каладзе, сделать это нужно с мудростью, миром и экономическим развитием страны. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину. Около Тбилисского аэропорта прошла акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилиси, москва, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии
грузия, новости, политика, каха каладзе, тбилиси, москва, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии
Власти Грузии ничего не могут сделать – Каладзе о восстановлении полетов с РФ
15:40 19.05.2023 (обновлено: 15:46 19.05.2023)
Правительство не примет такого решения, которое нанесет вред населению Грузии, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Россия ввела и отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией в одностороннем порядке, и власти Грузии ничего не могут сделать, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.
"Я много раз говорил о полетах. Это были введенные в одностороннем порядке санкции, и мы знаем, что с их стороны было принято решение об отмене указанных санкций. Так что тут мы ничего не можем сделать", – заявил Каладзе.
По словам генсека правящей партии, правительство действует и будет действовать в будущем только для защиты интересов страны, что важно для сохранения мира, экономического развития, прогресса и строительства.
Каладзе отметил, что правительство не примет такого решения, которое нанесет вред населению Грузии. "Это самый важный и самый большой заказ нашего населения", – заявил он.
"Сегодня мы стоим перед вызовами, и самый главный вызов, если остановить и спросить любого гражданина, он ответит, что это оккупированные территории. Соответственно, правительство Грузии с указанной политикой делает все, чтобы обеспечить деоккупацию", – сказал Каха Каладзе.
По словам Каладзе, сделать это нужно с мудростью, миром и экономическим развитием страны.
"Правительство Грузии делает и будет делать все, чтобы восстановить территориальную целостность", – заявил Каладзе.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.
Около Тбилисского аэропорта прошла акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.