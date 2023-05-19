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"Вы особое поколение" – премьер Грузии поздравил выпускников с окончанием школы
"Вы особое поколение" – премьер Грузии поздравил выпускников с окончанием школы
Выпускники школ Грузии на последний звонок традиционно одевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T11:46+0400
2023-05-19T11:46+0400
2023-05-19T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов на новом жизненном пути, говорится в сообщении главы правительства в соцсети. Последний звонок прозвенел в Грузии 19 мая. "Я хочу, чтобы вы знали, что наше правительство делает все возможное, чтобы создать все условия для образования, самореализации и достойной жизни для вас – самых важных творцов завтрашней Грузии. Вы особое поколение, и я верю, что вы создадите такое же особое будущее", – заявил Гарибашвили. По словам Гарибашвили, с сегодняшнего дня для них начинается совершенно новый этап – с новым опытом, отношениями, друзьями, ответственностью перед собственным будущим и родиной, новыми перспективами развития. "Я желаю вам успехов на этом большом пути. Я уверен, что каждый из вас найдет достойное место в обществе, ваша учеба и ваш труд будут полезны нашей стране также, как и вашему личному продвижению", – отметил Гарибашвили. Во всех школах страны по случаю праздника проходят праздничные мероприятия. Традиционно грузинские школьники одевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили
"Вы особое поколение" – премьер Грузии поздравил выпускников с окончанием школы
11:46 19.05.2023 (обновлено: 12:05 19.05.2023)
Выпускники школ Грузии на последний звонок традиционно одевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов на новом жизненном пути, говорится в сообщении главы правительства в соцсети.
Последний звонок прозвенел в Грузии 19 мая.
"Я хочу, чтобы вы знали, что наше правительство делает все возможное, чтобы создать все условия для образования, самореализации и достойной жизни для вас – самых важных творцов завтрашней Грузии. Вы особое поколение, и я верю, что вы создадите такое же особое будущее", – заявил Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, с сегодняшнего дня для них начинается совершенно новый этап – с новым опытом, отношениями, друзьями, ответственностью перед собственным будущим и родиной, новыми перспективами развития.
"Я желаю вам успехов на этом большом пути. Я уверен, что каждый из вас найдет достойное место в обществе, ваша учеба и ваш труд будут полезны нашей стране также, как и вашему личному продвижению", – отметил Гарибашвили.
Во всех школах страны по случаю праздника проходят праздничные мероприятия. Традиционно грузинские школьники одевают белые рубашки, которые разрисовывают друг другу на память.