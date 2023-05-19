https://sputnik-georgia.ru/20230519/zaderzhan-uchastnik-aktsii-protiv-pryamogo-aviasoobscheniya-mezhdu-rossiey-i-gruziey-277835541.html

Задержаны участники акции против прямого авиасообщения между Россией и Грузией в Тбилиси

Задержаны участники акции против прямого авиасообщения между Россией и Грузией в Тбилиси

Протестующие кидали в полицейских яйцами с красной краской, сообщила организатор акции, оппозиционный политик Елене Хоштария 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T13:58+0400

2023-05-19T13:58+0400

2023-05-19T14:34+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Начались задержания на акции против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией около Тбилисского международного аэропорта. По имеющейся информации, на данный момент полиция задержала на акции шестерых человек. По предварительной информации, участники акции стали кидать яйцами в сторону полиции. По словам организатора акции, лидера оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария, протестующие бросались яйцами с краской. Задержания продолжаются.Первый рейс Москва-Тбилиси спустя четыре годаСамолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси.Это первый прямой рейс из России в Грузию спустя четыре года.Между тем, около Тбилисского аэропорта проходит акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине.В связи с этим МВД усилило меры безопасности на территории у аэропорта. Митингующих не пропускают к терминалу прилета в аэропорту. Они держат в руках плакаты и флаги Грузии, Украины и Евросоюза.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину.Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: два российские – Azimuth и Red Wings и одна грузинская – Georgian Airways. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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