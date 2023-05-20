https://sputnik-georgia.ru/20230520/bolee-dvukh-tysyach-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-tbilisi-277858784.html

Более двух тысяч семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси

Более двух тысяч семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси

Очень скоро строительство начнется в городе Зугдиди, тендер уже проведен, а проект рассчитан на 1,4 тысячи квартир, заявил премьер 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T13:04+0400

2023-05-20T13:04+0400

2023-05-20T13:04+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

зураб азарашвили

тбилиси

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале масштабного проекта строительства квартир для 2,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Тбилиси. Стоимость проекта – до 245 миллионов лари. Новые жилые корпуса построят на улице Твалчрелидзе в районе Самгори на площади 7 гектаров, которое выделило государство. Премьер вместе с главой Минздрава Зурабом Азарашвили принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства квартир для семей вынужденных переселенцев. Кроме того, Гарибашвили анонсировал начало подобных масштабных проектов и в других городах страны. В частности, по информации премьера, очень скоро строительство начнется в городе Зугдиди, тендер уже проведен. Проект рассчитан на 1,4 тысячи квартир. Также проект на 700 семей предусмотрен в Кутаиси, на 800 семей – в Рустави, на 150 семей – в Боржоми. "В сумме почти 7 тысяч семей получат полностью отремонтированные квартиры в новостройках. Это очень важный проект. Всего за эти 2-3 года будет потрачено почти 700 миллионов лари", – сказал премьер. Кроме того, по информации Гарибашвили, с 2012 по 2022 год включительно квартиры переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек. Также, по его словам, одной тысячи семей узаконили жилплощади в текущем году. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, тбилиси, жилье для вынужденных переселенцев