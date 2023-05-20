Более двух тысяч семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси
© Сourtesy of Georgian GovernmentНачато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Очень скоро строительство начнется в городе Зугдиди, тендер уже проведен, а проект рассчитан на 1,4 тысячи квартир, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале масштабного проекта строительства квартир для 2,4 тысячи семей вынужденных переселенцев в Тбилиси.
Стоимость проекта – до 245 миллионов лари. Новые жилые корпуса построят на улице Твалчрелидзе в районе Самгори на площади 7 гектаров, которое выделило государство.
"Будет построено 11 корпусов, проектом предусмотрено 2,4 тысячи квартир, квартиры будут переданы 2,4 тысячи семей. Работы будут завершены примерно через два года, говорят, максимум до конца 2025 года может завершиться и раньше", – заявил Гарибашвили журналистам.
Премьер вместе с главой Минздрава Зурабом Азарашвили принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства квартир для семей вынужденных переселенцев.
Кроме того, Гарибашвили анонсировал начало подобных масштабных проектов и в других городах страны.
В частности, по информации премьера, очень скоро строительство начнется в городе Зугдиди, тендер уже проведен. Проект рассчитан на 1,4 тысячи квартир.
© Сourtesy of Georgian GovernmentНачато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Начато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Также проект на 700 семей предусмотрен в Кутаиси, на 800 семей – в Рустави, на 150 семей – в Боржоми.
"В сумме почти 7 тысяч семей получат полностью отремонтированные квартиры в новостройках. Это очень важный проект. Всего за эти 2-3 года будет потрачено почти 700 миллионов лари", – сказал премьер.
Кроме того, по информации Гарибашвили, с 2012 по 2022 год включительно квартиры переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек.
Также, по его словам, одной тысячи семей узаконили жилплощади в текущем году.
"Так что я думаю, что мы движемся в этом направлении очень сильными темпами. Но, конечно, нашей главной мечтой, главной целью должно быть возвращение в Абхазию и Цхинвали. Разумеется, все это останется в собственности наших переселенцев", – заключил премьер.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
Именно с начала 90-х годов прошлого века в Грузии стоит проблема с жильем для вынужденных переселенцев. Для удовлетворения потребностей в жилье в стране действует несколько программ.
© Сourtesy of Georgian GovernmentНачато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Начато строительства квартир для вынужденных переселенцев в Тбилиси
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.