https://sputnik-georgia.ru/20230520/festival-naturalnogo-vina-i-edy-proydet-v-parke-mtatsminda-277794595.html
Фестиваль натурального вина и еды пройдет в парке Мтацминда
Фестиваль натурального вина и еды пройдет в парке Мтацминда
Любимый фестиваль возвращается после трехлетней пандемийной паузы 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T19:35+0400
2023-05-20T19:35+0400
2023-05-20T19:35+0400
вино и виноделие грузии
грузинское вино
грузинское вино
анонсы
фестиваль
фестиваль вина
парк мтацминда
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Фестиваль, на котором будут представлены натуральные грузинские вина и блюда, пройдет в столичном парке Мтацминда 17 июня, говорится в сообщении организаторов. Фестиваль возвращается после трехлетней пандемийной паузы и традиционно пройдет в пространстве "Фестиваля eZo". Посетители смогут встретиться на фестивале с производителями натуральных вин и представителями гастрономического мира, а также с фермерами и молодыми предпринимателями, которые занимаются приготовлением натуральных продуктов. Помимо грузинского вина и различных вкусностей, на фестивале можно будет приобрести изделия ручной работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
парк мтацминда
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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, анонсы , фестиваль, фестиваль вина, парк мтацминда
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, анонсы , фестиваль, фестиваль вина, парк мтацминда
Фестиваль натурального вина и еды пройдет в парке Мтацминда
Любимый фестиваль возвращается после трехлетней пандемийной паузы
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Фестиваль, на котором будут представлены натуральные грузинские вина и блюда, пройдет в столичном парке Мтацминда 17 июня, говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль возвращается после трехлетней пандемийной паузы и традиционно пройдет в пространстве "Фестиваля eZo".
Посетители смогут встретиться на фестивале с производителями натуральных вин и представителями гастрономического мира, а также с фермерами и молодыми предпринимателями, которые занимаются приготовлением натуральных продуктов.
Помимо грузинского вина и различных вкусностей, на фестивале можно будет приобрести изделия ручной работы.