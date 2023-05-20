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Фестиваль Вифлеемского квартала пройдет в Тбилиси
Фестиваль Вифлеемского квартала пройдет в Тбилиси
Фестиваль пройдет на Бетлемской улице-лестнице, откуда открывается красивый вид на город 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T20:40+0400
2023-05-20T20:40+0400
2023-05-20T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Традиционный фестиваль Вифлеемского квартала (Betlemi District Festival 2023) пройдет в Тбилиси в воскресенье, 21 мая, сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль Вифлеемского квартала состоится на Бетлемской (Вифлеемской) улице-лестнице, откуда открывается красивый панорамный вид на город Тбилиси. Начало мероприятия в 16:00.Гостей фестиваля в этом году ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: кинопоказы, мастер-классы, выставка, игры и развлечения для людей всех возрастов. Все мероприятия в течение трех часов будут сопровождаться музыкой. Мероприятие проводится в Тбилиси с 2011 года в рамках Программы ревитализации (возрождения города – ред.), а организаторами выступают МИД Норвегии, UNESCO и грузинский комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, культура, грузинская культура, грузия, новости, тбилиси, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)
культура, культура, грузинская культура, грузия, новости, тбилиси, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)
Фестиваль Вифлеемского квартала пройдет в Тбилиси
Фестиваль пройдет на Бетлемской улице-лестнице, откуда открывается красивый вид на город
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Традиционный фестиваль Вифлеемского квартала (Betlemi District Festival 2023) пройдет в Тбилиси в воскресенье, 21 мая, сообщают организаторы мероприятия.
Фестиваль Вифлеемского квартала состоится на Бетлемской (Вифлеемской) улице-лестнице, откуда открывается красивый панорамный вид на город Тбилиси. Начало мероприятия в 16:00.
Гостей фестиваля в этом году ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: кинопоказы, мастер-классы, выставка, игры и развлечения для людей всех возрастов. Все мероприятия в течение трех часов будут сопровождаться музыкой.
Мероприятие проводится в Тбилиси с 2011 года в рамках Программы ревитализации (возрождения города – ред.), а организаторами выступают МИД Норвегии, UNESCO и грузинский комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS).