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Фестиваль Вифлеемского квартала пройдет в Тбилиси

Фестиваль Вифлеемского квартала пройдет в Тбилиси

Фестиваль пройдет на Бетлемской улице-лестнице, откуда открывается красивый вид на город 20.05.2023, Sputnik Грузия

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международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Традиционный фестиваль Вифлеемского квартала (Betlemi District Festival 2023) пройдет в Тбилиси в воскресенье, 21 мая, сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль Вифлеемского квартала состоится на Бетлемской (Вифлеемской) улице-лестнице, откуда открывается красивый панорамный вид на город Тбилиси. Начало мероприятия в 16:00.Гостей фестиваля в этом году ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: кинопоказы, мастер-классы, выставка, игры и развлечения для людей всех возрастов. Все мероприятия в течение трех часов будут сопровождаться музыкой. Мероприятие проводится в Тбилиси с 2011 года в рамках Программы ревитализации (возрождения города – ред.), а организаторами выступают МИД Норвегии, UNESCO и грузинский комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, культура, грузинская культура, грузия, новости, тбилиси, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)