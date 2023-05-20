https://sputnik-georgia.ru/20230520/gruzinskaya-aviakompaniya-vozobnovila-pryamye-reysy-v-moskvu---video-277878588.html

Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву - видео

Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву - видео

Первый за 4 года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways рейса Тбилиси-Москва приземлился днем 20 мая в аэропорту Внуково. С прилетевшими пассажирами... 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T18:26+0400

2023-05-20T18:26+0400

2023-05-20T18:27+0400

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Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Со 2 июня авиакомпания Red Wings начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве.

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