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Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву - видео
Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву - видео
Первый за 4 года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways рейса Тбилиси-Москва приземлился днем 20 мая в аэропорту Внуково. С прилетевшими пассажирами... 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T18:26+0400
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Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Со 2 июня авиакомпания Red Wings начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиасообщение россии и грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиасообщение россии и грузии, видео
Грузинская авиакомпания возобновила прямые рейсы в Москву - видео
18:26 20.05.2023 (обновлено: 18:27 20.05.2023)
Первый за 4 года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways рейса Тбилиси-Москва приземлился днем 20 мая в аэропорту Внуково. С прилетевшими пассажирами самолёта поговорил корреспондент @SputnikLive.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.
Разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.
Со 2 июня авиакомпания Red Wings начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве.