https://sputnik-georgia.ru/20230520/gruziya-v-top-3-sredi-stran-importerov--neneftyanoy-produktsii-iz-azerbaydzhana-277824874.html

Грузия в топ-3 среди стран-импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Грузия в топ-3 среди стран-импортеров ненефтяной продукции из Азербайджана

Ненефтяной экспорт Азербайджана в первом квартале 2023 года вырос больше чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $912,2 млн, что... 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T20:00+0400

2023-05-20T20:00+0400

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Согласно данным, представленным в инфографике Sputnik Азербайджан, в топ-3 стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли Турция, Россия и Грузия.В январе-марте 2023 года Турция импортировала из Азербайджана ненефтяную продукцию на сумму $339,9 млн, Россия – на $200,7 млн, Грузия – на $109,2 млн. По мнению экономистов, главным драйвером роста ненефтяного экспорта Азербайджана стали поставки электроэнергии.Азербайджан занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2023 года составил 373,9 млн долларов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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