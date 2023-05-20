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Нападающий футбольной сборной Грузии отличился в составе "Бордо"
Нападающий футбольной сборной Грузии отличился в составе "Бордо"
"Бордо" открыл счет на третьей минуте, и свою роль в этом сыграл грузинский нападающий 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T19:09+0400
2023-05-20T19:09+0400
2023-05-20T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Бордо" Зурико Давиташвили отличился в матче 34 тура Лиги 2 чемпионата Франции по футболу против "Лаваля" очередным голом. Команда атакующего полузащитника сборной Грузии – одна из главных кандидатов на переход в Лигу 1 за два тура до конца сезона. "Бордо" перед игрой 34 тура опережал своего главного конкурента, клуб еще одного грузинского нападающего Георгия (Жоржа) Микаутадзе "Метц" на одно очко. "Бордо" открыл счет на третьей минуте, и свою роль в этом сыграл грузинский нападающий. За фол против Давиташвили был назначен штрафной удар, который выполнил Иоан Барбе (1:0). На 33-й минуте проявил себя уже сам Давиташвили, он одним движением избавился от защитника и ударом в дальний угол увеличил преимущество "Бордо" (2:0). Это пятый гол, забитый 22-летним грузинским футболистом в текущем сезоне. Матч между "Бордо" и "Лавалем" можно посмотреть здесь. Следующий матч 35 тура "Бордо" сыграет против "Анси". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, франция, футбол
спорт, грузия, новости, франция, футбол
Нападающий футбольной сборной Грузии отличился в составе "Бордо"
"Бордо" открыл счет на третьей минуте, и свою роль в этом сыграл грузинский нападающий
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Бордо" Зурико Давиташвили отличился в матче 34 тура Лиги 2 чемпионата Франции по футболу против "Лаваля" очередным голом.
Команда атакующего полузащитника сборной Грузии – одна из главных кандидатов на переход в Лигу 1 за два тура до конца сезона.
"Бордо" перед игрой 34 тура опережал своего главного конкурента, клуб еще одного грузинского нападающего Георгия (Жоржа) Микаутадзе "Метц" на одно очко.
"Бордо" открыл счет на третьей минуте, и свою роль в этом сыграл грузинский нападающий. За фол против Давиташвили был назначен штрафной удар, который выполнил Иоан Барбе (1:0).
На 33-й минуте проявил себя уже сам Давиташвили, он одним движением избавился от защитника и ударом в дальний угол увеличил преимущество "Бордо" (2:0). Это пятый гол, забитый 22-летним грузинским футболистом в текущем сезоне.
Матч между "Бордо" и "Лавалем" можно посмотреть здесь
. Следующий матч 35 тура "Бордо" сыграет против "Анси".