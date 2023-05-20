https://sputnik-georgia.ru/20230520/pisateli-iz-16-stran-sedutsya-na-literaturnyy-festival-v-tbilisi--277879154.html

Писатели из 16 стран съедутся на литературный фестиваль в Тбилиси

Писатели из 16 стран съедутся на литературный фестиваль в Тбилиси

В этом году фестиваль посвящен теме будущего 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T22:41+0400

2023-05-20T22:41+0400

2023-05-20T22:41+0400

тбилисский международный литературный фестиваль

тбилиси

грузия

культура

новости

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23246/56/232465693_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2ff5b6c0cbd6a869f958dc71b30d884d.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский международный литературный фестиваль, на который съедутся писатели из 16 стран мира, пройдет с 3 по 7 июня 2023 года, говорится в сообщении Дома писателей. Участниками восьмого по счету фестиваля в столице Грузии станут 22 автора Великобритании, США, Японии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Азербайджана, Бельгии, Греции, Хорватии, Армении, Австрии, Украины, Польши, Латвии и Грузии. Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие."В этом году фестиваль посвящен будущему. Тема программы – "Единое будущее", которая так близка всем, независимо от происхождения, идентичности или культурной принадлежности", – говорится в сообщении организаторов.На фестивале запланированы дискуссии, поэтические вечера и встречи с писателями, чьи книги уже изданы на грузинском языке. Полная информация о программе и участниках будет опубликована позже на сайте и ​​в соцсетях фестиваля и Дома писателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский международный литературный фестиваль, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы