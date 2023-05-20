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https://sputnik-georgia.ru/20230520/pisateli-iz-16-stran-sedutsya-na-literaturnyy-festival-v-tbilisi--277879154.html
Писатели из 16 стран съедутся на литературный фестиваль в Тбилиси
Писатели из 16 стран съедутся на литературный фестиваль в Тбилиси
В этом году фестиваль посвящен теме будущего 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T22:41+0400
2023-05-20T22:41+0400
тбилисский международный литературный фестиваль
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский международный литературный фестиваль, на который съедутся писатели из 16 стран мира, пройдет с 3 по 7 июня 2023 года, говорится в сообщении Дома писателей. Участниками восьмого по счету фестиваля в столице Грузии станут 22 автора Великобритании, США, Японии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Азербайджана, Бельгии, Греции, Хорватии, Армении, Австрии, Украины, Польши, Латвии и Грузии. Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие."В этом году фестиваль посвящен будущему. Тема программы – "Единое будущее", которая так близка всем, независимо от происхождения, идентичности или культурной принадлежности", – говорится в сообщении организаторов.На фестивале запланированы дискуссии, поэтические вечера и встречи с писателями, чьи книги уже изданы на грузинском языке. Полная информация о программе и участниках будет опубликована позже на сайте и ​​в соцсетях фестиваля и Дома писателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилисский международный литературный фестиваль, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы
тбилисский международный литературный фестиваль, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы

Писатели из 16 стран съедутся на литературный фестиваль в Тбилиси

22:41 20.05.2023
© photo: courtesy of Writers' House / Дом писателей Грузии
Дом писателей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
© photo: courtesy of Writers' House /
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В этом году фестиваль посвящен теме будущего
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тбилисский международный литературный фестиваль, на который съедутся писатели из 16 стран мира, пройдет с 3 по 7 июня 2023 года, говорится в сообщении Дома писателей.
Участниками восьмого по счету фестиваля в столице Грузии станут 22 автора Великобритании, США, Японии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Азербайджана, Бельгии, Греции, Хорватии, Армении, Австрии, Украины, Польши, Латвии и Грузии.
Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие.
"В этом году фестиваль посвящен будущему. Тема программы – "Единое будущее", которая так близка всем, независимо от происхождения, идентичности или культурной принадлежности", – говорится в сообщении организаторов.
На фестивале запланированы дискуссии, поэтические вечера и встречи с писателями, чьи книги уже изданы на грузинском языке. Полная информация о программе и участниках будет опубликована позже на сайте и ​​в соцсетях фестиваля и Дома писателей.
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