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Премьера балета "Золушка" пройдет в Тбилиси

Премьера балета "Золушка" пройдет в Тбилиси

Зрителей ждут незабываемая волшебная сказка, отличная музыка и роскошные костюмы, обещают организаторы 20.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Балетное представление "Золушка" С. Прокофьева по мотивам сказки Шарля Перро покажут на сцене Тбилисского Государственного драмтеатра им. А. С. Грибоедова 24 июня.Двухактный балет представит Камерно-балетная труппа Мариам Угрехелидзе (M.U. Ballet Company). Хореограф, режиссер и педагог – Мариам Угрехелидзе. Художник по костюмам – Мадонна Ниорадзе.В спектакле заняты актеры: Золушка – Мариам Цинцадзе, князь – Лев Георгиевский, мачеха, леди Тремейн – Мариам Угрехелидзе, Дризелла – Мариам Осидзе, Анастасия – Елена Циклаури, Фея – Мариам Гогодзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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