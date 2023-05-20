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Премьера балета "Золушка" пройдет в Тбилиси
Премьера балета "Золушка" пройдет в Тбилиси
Зрителей ждут незабываемая волшебная сказка, отличная музыка и роскошные костюмы, обещают организаторы 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T23:23+0400
2023-05-20T23:23+0400
2023-05-20T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Балетное представление "Золушка" С. Прокофьева по мотивам сказки Шарля Перро покажут на сцене Тбилисского Государственного драмтеатра им. А. С. Грибоедова 24 июня.Двухактный балет представит Камерно-балетная труппа Мариам Угрехелидзе (M.U. Ballet Company). Хореограф, режиссер и педагог – Мариам Угрехелидзе. Художник по костюмам – Мадонна Ниорадзе.В спектакле заняты актеры: Золушка – Мариам Цинцадзе, князь – Лев Георгиевский, мачеха, леди Тремейн – Мариам Угрехелидзе, Дризелла – Мариам Осидзе, Анастасия – Елена Циклаури, Фея – Мариам Гогодзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , тбилиси, культура, культурная жизнь грузии, грузия, балет
анонсы , тбилиси, культура, культурная жизнь грузии, грузия, балет
Премьера балета "Золушка" пройдет в Тбилиси
Зрителей ждут незабываемая волшебная сказка, отличная музыка и роскошные костюмы, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Балетное представление "Золушка" С. Прокофьева по мотивам сказки Шарля Перро покажут на сцене Тбилисского Государственного драмтеатра им. А. С. Грибоедова 24 июня.
Двухактный балет представит Камерно-балетная труппа Мариам Угрехелидзе (M.U. Ballet Company). Хореограф, режиссер и педагог – Мариам Угрехелидзе. Художник по костюмам – Мадонна Ниорадзе.
"Балет "Золушка" – красивая романтическая сказка и отличный семейный спектакль. Это будет интересно и порадует любителей балета всех возрастов, особенно маленьких зрителей. Вас ждут незабываемая волшебная сказка, отличная музыка и роскошные костюмы", – говорится в анонсе концерта.
В спектакле заняты актеры: Золушка – Мариам Цинцадзе, князь – Лев Георгиевский, мачеха, леди Тремейн – Мариам Угрехелидзе, Дризелла – Мариам Осидзе, Анастасия – Елена Циклаури, Фея – Мариам Гогодзе.