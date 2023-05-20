https://sputnik-georgia.ru/20230520/pryamye-reysy-s-rossiey-pod-okhranoy-politsii---foto-277866152.html

Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото

Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото

Возобновление прямых рейсов с Россией проходит под усиленной охраной полиции территории Тбилисского международного аэропорта. Смотрите в фотоленте Sputnik... 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T10:34+0400

2023-05-20T10:34+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

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Первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией выполнила российская авиакомпания "Азимут" 19 мая. В субботу в Москву из Тбилиси вылетел самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.

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россия отменила визы для граждан грузии, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото