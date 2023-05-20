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Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото
Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото
Возобновление прямых рейсов с Россией проходит под усиленной охраной полиции территории Тбилисского международного аэропорта. Смотрите в фотоленте Sputnik... 20.05.2023, Sputnik Грузия
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Первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией выполнила российская авиакомпания "Азимут" 19 мая. В субботу в Москву из Тбилиси вылетел самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
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россия отменила визы для граждан грузии, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
россия отменила визы для граждан грузии, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото

10:34 20.05.2023 (обновлено: 10:53 20.05.2023)
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Возобновление прямых рейсов с Россией проходит под усиленной охраной полиции территории Тбилисского международного аэропорта. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как полиция обеспечивает охрану территории.
Первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией выполнила российская авиакомпания "Азимут" 19 мая. В субботу в Москву из Тбилиси вылетел самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
© photo: Sputnik / Stringer

Между Грузией и Россией возобновились прямые авиарейсы.

Между Грузией и Россией возобновились прямые авиарейсы. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Между Грузией и Россией возобновились прямые авиарейсы.

© photo: Sputnik / Stringer

С 19 мая в аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.

С 19 мая в аэропорту дежурят усиленные наряды полиции. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

С 19 мая в аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.

© photo: Sputnik / Stringer

В пятницу в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы.

В пятницу в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В пятницу в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы.

© photo: Sputnik / Stringer

Прилет самолета компании "Азимут" освещали множество СМИ, как грузинских, так и зарубежных.

Прилет самолета компании &quot;Азимут&quot; освещали множество СМИ, как грузинских, так и зарубежных. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прилет самолета компании "Азимут" освещали множество СМИ, как грузинских, так и зарубежных.

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри здания аэропорта было шумно – репортеры пытались взять интервью у всех прибывающих пассажиров.

Внутри здания аэропорта было шумно – репортеры пытались взять интервью у всех прибывающих пассажиров. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри здания аэропорта было шумно – репортеры пытались взять интервью у всех прибывающих пассажиров.

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция обеспечивала порядок и внутри здания.

Полиция обеспечивала порядок и внутри здания. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция обеспечивала порядок и внутри здания.

© photo: Sputnik / Stringer

Пассажиры, которые прилетели в Тбилиси из Москвы, были довольны возобновлением прямых рейсов.

Пассажиры, которые прилетели в Тбилиси из Москвы, были довольны возобновлением прямых рейсов. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пассажиры, которые прилетели в Тбилиси из Москвы, были довольны возобновлением прямых рейсов.

© photo: Sputnik / Stringer

Председатель организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили заявил, что снятие виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения имеет огромное значение.

Председатель организации &quot;Солидарность во имя мира&quot; Мераб Чикашвили заявил, что снятие виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения имеет огромное значение. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Председатель организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили заявил, что снятие виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения имеет огромное значение.

© photo: Sputnik / Stringer

В субботу в Москву из Тбилиси вылетел первый за последние четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.

В субботу в Москву из Тбилиси вылетел первый за последние четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В субботу в Москву из Тбилиси вылетел первый за последние четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.

© photo: Sputnik / Stringer

Прибытие рейса из Москвы в пятницу проходило на фоне акции протеста.

Прибытие рейса из Москвы в пятницу проходило на фоне акции протеста. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прибытие рейса из Москвы в пятницу проходило на фоне акции протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

У здания аэропорта было шумно и возникло несколько стычек с полицией.

У здания аэропорта было шумно и возникло несколько стычек с полицией. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

У здания аэропорта было шумно и возникло несколько стычек с полицией.

© photo: Sputnik / Stringer

Несколько человек из числа митингующих были задержаны полицией.

Несколько человек из числа митингующих были задержаны полицией. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько человек из числа митингующих были задержаны полицией.

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