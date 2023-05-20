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Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото
Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото
Возобновление прямых рейсов с Россией проходит под усиленной охраной полиции территории Тбилисского международного аэропорта. Смотрите в фотоленте Sputnik... 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T10:34+0400
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Первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией выполнила российская авиакомпания "Азимут" 19 мая. В субботу в Москву из Тбилиси вылетел самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
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россия отменила визы для граждан грузии, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
россия отменила визы для граждан грузии, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото
Прямые рейсы с Россией под охраной полиции – фото 10:34 20.05.2023 (обновлено: 10:53 20.05.2023)
Возобновление прямых рейсов с Россией проходит под усиленной охраной полиции территории Тбилисского международного аэропорта. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как полиция обеспечивает охрану территории.
Первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией выполнила российская авиакомпания "Азимут" 19 мая. В субботу в Москву из Тбилиси вылетел самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
© photo: Sputnik / Stringer
Между Грузией и Россией возобновились прямые авиарейсы.
Между Грузией и Россией возобновились прямые авиарейсы.
© photo: Sputnik / Stringer
С 19 мая в аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.
С 19 мая в аэропорту дежурят усиленные наряды полиции.
© photo: Sputnik / Stringer
В пятницу в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы.
В пятницу в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из Москвы.
© photo: Sputnik / Stringer
Прилет самолета компании "Азимут" освещали множество СМИ, как грузинских, так и зарубежных.
Прилет самолета компании "Азимут" освещали множество СМИ, как грузинских, так и зарубежных.
© photo: Sputnik / Stringer
Внутри здания аэропорта было шумно – репортеры пытались взять интервью у всех прибывающих пассажиров.
Внутри здания аэропорта было шумно – репортеры пытались взять интервью у всех прибывающих пассажиров.
© photo: Sputnik / Stringer
Полиция обеспечивала порядок и внутри здания.
Полиция обеспечивала порядок и внутри здания.
© photo: Sputnik / Stringer
Пассажиры, которые прилетели в Тбилиси из Москвы, были довольны возобновлением прямых рейсов.
Пассажиры, которые прилетели в Тбилиси из Москвы, были довольны возобновлением прямых рейсов.
© photo: Sputnik / Stringer
Председатель организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили заявил, что снятие виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения имеет огромное значение.
Председатель организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили заявил, что снятие виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения имеет огромное значение.
© photo: Sputnik / Stringer
В субботу в Москву из Тбилиси вылетел первый за последние четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
В субботу в Москву из Тбилиси вылетел первый за последние четыре года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways.
© photo: Sputnik / Stringer
Прибытие рейса из Москвы в пятницу проходило на фоне акции протеста.
Прибытие рейса из Москвы в пятницу проходило на фоне акции протеста.
© photo: Sputnik / Stringer
У здания аэропорта было шумно и возникло несколько стычек с полицией.
У здания аэропорта было шумно и возникло несколько стычек с полицией.
© photo: Sputnik / Stringer
Несколько человек из числа митингующих были задержаны полицией.
Несколько человек из числа митингующих были задержаны полицией.