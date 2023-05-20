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Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт
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Разрешение на полеты российской компании Red Wings 18 мая выдало Агентство гражданской авиации Грузии 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T14:34+0400
2023-05-20T14:34+0400
2023-05-20T14:34+0400
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кутаиси
владимир путин
авиасообщение в грузии
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Авиарейсы Red Wings из российской столицы в грузинский город Кутаиси дадут возможность гражданам РФ использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.В частности, со 2 июня авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве. Напомним, разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство гражданской авиации, россия, грузия, туризм, тбилиси, европа, кутаиси, владимир путин, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
агентство гражданской авиации, россия, грузия, туризм, тбилиси, европа, кутаиси, владимир путин, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт
Разрешение на полеты российской компании Red Wings 18 мая выдало Агентство гражданской авиации Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik.
Авиарейсы Red Wings из российской столицы в грузинский город Кутаиси дадут возможность гражданам РФ использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости
вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.
"Red Wings – это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту Москва-Кутаиси, а Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", – сказал Горин.
В частности, со 2 июня авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве.
Напомним, разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).
Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.