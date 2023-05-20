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Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт

Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт

Разрешение на полеты российской компании Red Wings 18 мая выдало Агентство гражданской авиации Грузии 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T14:34+0400

2023-05-20T14:34+0400

2023-05-20T14:34+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Авиарейсы Red Wings из российской столицы в грузинский город Кутаиси дадут возможность гражданам РФ использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.В частности, со 2 июня авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве. Напомним, разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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