Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230520/rossiyanam-stal-dostupen-novyy-tranzitnyy-put-cherez-gruziyu-v-strany-es--ekspert-277867178.html
Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт
Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт
Разрешение на полеты российской компании Red Wings 18 мая выдало Агентство гражданской авиации Грузии 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T14:34+0400
2023-05-20T14:34+0400
агентство гражданской авиации
россия
грузия
туризм
тбилиси
европа
кутаиси
владимир путин
авиасообщение в грузии
авиасообщение россии и грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24002/37/240023780_30:0:1811:1002_1920x0_80_0_0_5880adb8e59ce5a9dc325705d1e3dd57.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Авиарейсы Red Wings из российской столицы в грузинский город Кутаиси дадут возможность гражданам РФ использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.В частности, со 2 июня авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве. Напомним, разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
европа
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24002/37/240023780_252:0:1588:1002_1920x0_80_0_0_760a811a28a4422400fe4a90963ceeb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
агентство гражданской авиации, россия, грузия, туризм, тбилиси, европа, кутаиси, владимир путин, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
агентство гражданской авиации, россия, грузия, туризм, тбилиси, европа, кутаиси, владимир путин, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии

Россиянам стал доступен новый транзитный путь через Грузию в страны ЕС – эксперт

14:34 20.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Международный аэропорт Кутаиси
Международный аэропорт Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Разрешение на полеты российской компании Red Wings 18 мая выдало Агентство гражданской авиации Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Авиарейсы Red Wings из российской столицы в грузинский город Кутаиси дадут возможность гражданам РФ использовать этот аэропорт для пересадки в третьи страны, в том числе в Европу, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.

"Red Wings – это расширение перевозки, но уже в виде чартерных рейсов. Эти рейсы будут летать по очень важному маршруту Москва-Кутаиси, а Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб", – сказал Горин.

В частности, со 2 июня авиакомпания начнет летать по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва по 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, сообщили в ведомстве.
Напомним, разрешение на прямое авиасообщение от Агентства гражданской авиации Грузии уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).
Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0