https://sputnik-georgia.ru/20230520/vlasti-tbilisi-peredali-soyuzu-regbi-gruzii-v-podarok-zemelnyy-uchastok-277865841.html

Власти Тбилиси передали Союзу регби Грузии в подарок земельный участок

Власти Тбилиси передали Союзу регби Грузии в подарок земельный участок

Тбилисская мэрия в течение последних нескольких лет возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T13:44+0400

2023-05-20T13:44+0400

2023-05-20T13:44+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси передала во владение Союзу регби Грузии земельный участок со спортивной инфраструктурой на окраине столицы в Диди Дигоми общей площадью в 19 226 кв. м., сообщает пресс-служба мэрии. Земельный участок в 2007 году был продан государством частному лицу с условием, что в течении 10 лет инвестор сохранит на месте спортивную инфраструктуру. По истечении срока инвестор мог использовать территорию по своему усмотрению. По словам мэра, в Тбилиси ощущается нехватка мест со спортивной инфраструктурой, поэтому мэрия поставила перед собой задачу передавать участки спортивным союзам и федерациям. Договор о передаче права собственности на участок был подписан в сакребуло Тбилиси мэром столицы Кахой Каладзе и президентом Союза регби Грузии Иосифом Ткемаладзе. В течение последних нескольких лет мэрия Тбилиси возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки. К примеру, в собственность города уже возвращены 12 тысяч квадратных метров в центральной части Дигомского лесопарка. Дигомский лесопарк, который называют "легкими города", расположен между улицами Ахметели и Любляны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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