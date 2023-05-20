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Власти Тбилиси передали Союзу регби Грузии в подарок земельный участок
Власти Тбилиси передали Союзу регби Грузии в подарок земельный участок
Тбилисская мэрия в течение последних нескольких лет возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T13:44+0400
2023-05-20T13:44+0400
2023-05-20T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси передала во владение Союзу регби Грузии земельный участок со спортивной инфраструктурой на окраине столицы в Диди Дигоми общей площадью в 19 226 кв. м., сообщает пресс-служба мэрии. Земельный участок в 2007 году был продан государством частному лицу с условием, что в течении 10 лет инвестор сохранит на месте спортивную инфраструктуру. По истечении срока инвестор мог использовать территорию по своему усмотрению. По словам мэра, в Тбилиси ощущается нехватка мест со спортивной инфраструктурой, поэтому мэрия поставила перед собой задачу передавать участки спортивным союзам и федерациям. Договор о передаче права собственности на участок был подписан в сакребуло Тбилиси мэром столицы Кахой Каладзе и президентом Союза регби Грузии Иосифом Ткемаладзе. В течение последних нескольких лет мэрия Тбилиси возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки. К примеру, в собственность города уже возвращены 12 тысяч квадратных метров в центральной части Дигомского лесопарка. Дигомский лесопарк, который называют "легкими города", расположен между улицами Ахметели и Любляны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, регби, союз регби грузии, мэрия тбилиси
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, регби, союз регби грузии, мэрия тбилиси
Власти Тбилиси передали Союзу регби Грузии в подарок земельный участок
Тбилисская мэрия в течение последних нескольких лет возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси передала во владение Союзу регби Грузии земельный участок со спортивной инфраструктурой на окраине столицы в Диди Дигоми общей площадью в 19 226 кв. м., сообщает пресс-служба мэрии.
Земельный участок в 2007 году был продан государством частному лицу с условием, что в течении 10 лет инвестор сохранит на месте спортивную инфраструктуру. По истечении срока инвестор мог использовать территорию по своему усмотрению.
"Нам удалось достигнуть соглашения с инвестором, и мы вернули это пространство муниципалитету, что очень хорошо. Сегодня мы передали его Союзу регби, который реализует там новый проект", – сказал Каладзе.
По словам мэра, в Тбилиси ощущается нехватка мест со спортивной инфраструктурой, поэтому мэрия поставила перед собой задачу передавать участки спортивным союзам и федерациям.
Договор о передаче права собственности на участок был подписан в сакребуло Тбилиси мэром столицы Кахой Каладзе и президентом Союза регби Грузии Иосифом Ткемаладзе.
В течение последних нескольких лет мэрия Тбилиси возвращает в собственность города ранее проданные земельные участки. К примеру, в собственность города уже возвращены 12 тысяч квадратных метров в центральной части Дигомского лесопарка.
Дигомский лесопарк, который называют "легкими города", расположен между улицами Ахметели и Любляны.