https://sputnik-georgia.ru/20230520/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-277859129.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт из Грузии за отчетный период составил 1,9 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T09:01+0400

2023-05-20T09:01+0400

2023-05-20T09:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года. Экспорт составил 1,9 миллиарда долларов. Это на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 568,8 миллиона долларов, что на 19,4% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-апреле 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 350,8%), воды, в том числе минеральной и газированной (на 89,4%), и спиртных напитков (на 84,5%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 56,8%), азотных удобрений (на 45,3%), а также медных руд и концентратов (на 29%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий (на 115%), легковых авто (на 87,5%), а также тракторов (на 59,2%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 35,5%), нефти и нефтепродуктов (на 5,7%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2023 года составил 925,3 миллиона долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"