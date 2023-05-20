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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии за отчетный период составил 1,9 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года 20.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-20T09:01+0400
2023-05-20T09:01+0400
2023-05-20T09:07+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года. Экспорт составил 1,9 миллиарда долларов. Это на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 568,8 миллиона долларов, что на 19,4% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-апреле 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 350,8%), воды, в том числе минеральной и газированной (на 89,4%), и спиртных напитков (на 84,5%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 56,8%), азотных удобрений (на 45,3%), а также медных руд и концентратов (на 29%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий (на 115%), легковых авто (на 87,5%), а также тракторов (на 59,2%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 35,5%), нефти и нефтепродуктов (на 5,7%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2023 года составил 925,3 миллиона долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
09:01 20.05.2023 (обновлено: 09:07 20.05.2023)
Экспорт из Грузии за отчетный период составил 1,9 миллиарда долларов, что на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-апрель 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 962,2
23,6
Импорт
4 531,1
21,2
Всего
6 493,3
21,9
Экспорт составил 1,9 миллиарда долларов. Это на 23,6% больше, чем в январе-апреле 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 568,8 миллиона долларов, что на 19,4% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров: медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-апрель 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
595,0
350,8
Медные руды и концентраты
257,8
-29,0
Ферросплавы
84,4
-56,8
Вино
78,6
30,2
Азотные удобрения
70,!
-45,3
В январе-апреле 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 350,8%), воды, в том числе минеральной и газированной (на 89,4%), и спиртных напитков (на 84,5%).
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 56,8%), азотных удобрений (на 45,3%), а также медных руд и концентратов (на 29%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-апрель 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
727,9
87,5
Нефтепродукты
318,0
-5,7
Газ
250,6
22,0
Медные руды и концентраты
161,9
-35,5
Лекарства
155,3
26,3
За отчетный период больше всего вырос импорт табачных изделий (на 115%), легковых авто (на 87,5%), а также тракторов (на 59,2%).
С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 35,5%), нефти и нефтепродуктов (на 5,7%).
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2023 года составил 925,3 миллиона долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2023 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
925,3
19,8
Россия
848,5
51,5
Азербайджан
500,9
12,5
Китай
490,6
-20,2
Армения
438,4
72,7
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: США, Германия, Казахстан, Болгария и Кыргызстан.