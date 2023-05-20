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Впервые в Грузии: в Тбилиси выступит композитор Людовико Эйнауди

Впервые в Грузии: в Тбилиси выступит композитор Людовико Эйнауди

В столице Грузии выступит итальянский композитор, уже вошедший в историю мировой классики 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T17:07+0400

2023-05-20T17:07+0400

2023-05-20T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi), которого называют одним из главных композиторов современности, впервые выступит в Тбилиси 30 сентября 2023 года, сообщают организаторы.Выступление музыканта пройдет на сцене Тбилисского концертного зала (Филармонии), в 20:00. Концерты знаменитого пианиста из Италии в сентябре также запланированы в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Людовико Эйнауди – композитор, уже вошедший в историю мировой классики, пишут организаторы тбилисского концерта артиста. Он один из самых востребованных композиторов современности, наиболее значимая фигура в неоклассической музыке."Его творения гармонично вбирают в себя нерушимые традиции классики, этнические мотивы, современное электронное звучание и динамичность популярной музыки. Саундтреки гениального композитора можно услышать в самых популярных европейских и голливудских фильмах", – говорится в сообщении организаторов.Эйнауди родом из Турина. Обучался в Миланской консерватории им. Д. Верди, а также у композитора Лучано Берио, для которого характерны авангардные поиски новой акустической среды и музыкальной текстуры, в том числе использование электронной музыки.Людовико начал свою карьеру в качестве классического композитора, однако вскоре привнес в свои произведения другие стили, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную музыку. В своих произведениях Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. По словам критиков и слушателей, его музыка часто медитативная и интроспективная, в ней ощущается минимализм и при этом след современной поп-музыки. Людовико Эйнауди – автор музыки для таких фильмов, как "1+1" и "Я все еще здесь", телевизионных мини-сериалов "Доктор Живаго" и Acquario, за который получил премию Grolla d'oroв в номинации "Лучший саундтрек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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