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Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России пока нет – туроператоры

Ажиотажного спроса на туры в Грузию из России пока нет – туроператоры

Туристы пока присматриваются к предложениям и ждут, когда будут снижаться цены на авиабилеты 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T13:21+0400

2023-05-21T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Ажиотажного спроса со стороны российских туристов в Грузию пока нет, путешественники ждут снижения цен на направлении, однако появившиеся прямые авиарейсы в Тбилиси из Москвы имеют высокую загрузку, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" начал выполнять полеты между странами после четырехлетнего перерыва и приземлился в аэропорту столицы Грузии. "Ажиотажного спроса нет, но запрос на полеты в Грузию есть. Это по большей части гуманитарные-частные поездки, так как Грузию часть россиян выбрала для релокации, работы, аренды недвижимости и транзитных перевозок. Поэтому и туризм, и частные, и деловые поездки присутствуют. Загрузка рейсов хорошая, но места есть на различные даты", – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист".Интерес россиян к путевкам в Грузию отметили и в Fun&Sun. Там рассказали, что стоимость экскурсионного тура на четыре ночи в отеле три звезды начинается от 104,5 тысячи рублей. В свою очередь в туроператоре "Русский экспресс" агентству рассказали, что двое их туристов уже в субботу отправятся в короткий экскурсионный тур на рейсе "Азимута" в Тбилиси."Россияне интересуются турами на прямых рейсах, мы чувствуем повышенный интерес. Прямые рейсы уже есть в системах бронирования, мы сформировали турпакеты. Но они еще очень дороги, там только один перелет идет по цене около 600 долларов. Это не привлекательная цена. Туристы бронировать не спешат", – пояснил туроператор. Горин отметил, что сейчас цены на перевозку из России в Грузию варьируются от 17 до 26 тысяч рублей в одну сторону. Но, по его словам, говорить о снижении цен пока преждевременно из-за небольшого объема предложений. При этом он отметил, что со стороны россиян есть запрос на прямые рейсы в Батуми. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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