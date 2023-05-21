https://sputnik-georgia.ru/20230521/den-pamyati-zhertv-spida-skolko-umerli-v-gruzii-ot-bolezni-277892387.html

День памяти жертв СПИДа: сколько умерли в Грузии от болезни

День памяти жертв СПИДа: сколько умерли в Грузии от болезни

Всего в Грузии зарегистрировано 9 998 ВИЧ-инфицированных, из них 7 464 мужчины и 2 534 женщины 21.05.2023, Sputnik Грузия

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всемирный день борьбы со спидом

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии от СПИДа скончались 2 122 человека, говорится в сообщении Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии. В Грузии, как и во всем мире, 21 мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году. По словам врачей, смертность в Грузии в основном связана с поздней диагностикой. Всего в Грузии зарегистрировано 9 998 ВИЧ-инфицированных, из них 7 464 мужчины и 2 534 женщины. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 885 пациентов. По данным центра, на лечении находятся 6 149 человек. Инфекционист: Грузия одной из первых стран мира победит СПИД >>Больше всего случаев (3 669) зафиксировано в Тбилиси. Далее следуют Самегрело - Земо Сванети (1 285 случаев) и Имерети (1 212 случаев). По данным статистики, основным источником передачи ВИЧ-инфекции в Грузии являются гетеросексуальные контакты и наркомания. При этом тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными. СПИД не дремлет: американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ >>Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом