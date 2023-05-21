https://sputnik-georgia.ru/20230521/gensek-gruzinskoy-mechty-partiya-nachala-podgotovku-k-vyboram-277890457.html

Генсек "Грузинской мечты": партия начала подготовку к выборам

Генсек "Грузинской мечты": партия начала подготовку к выборам

В настоящее время в тбилисских районных организациях партии проходят выборы председателей и членов бюро 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T16:53+0400

2023-05-21T16:53+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала подготовку к предстоящим парламентским выборам, заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. В данный момент в тбилисских районных организациях партии проходят выборы председателей и членов бюро. Официальная предвыборная кампания в Грузии начнется за два месяца до самих выборов. Сами выборы пройдут по новой системе электронного голосования и полностью пропорциональной системе. В парламент Грузии попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей пришедших на выборы. На сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Согласно опросам общественного мнения, разрыв между ними существенный, но пока ни у одной партии нет достаточной поддержки для гарантированного большинства в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта, парламентские выборы