https://sputnik-georgia.ru/20230521/gruzinskie-moryaki-vozvraschayutsya-domoy-posle-19-dney-plena-v-gabone-277889719.html

Грузинские моряки возвращаются домой после 19 дней плена в Габоне

Грузинские моряки возвращаются домой после 19 дней плена в Габоне

Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки 21.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. МИД Грузии сообщил об освобождении грузинских моряков, похищенных в Габоне 2 мая. Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки. МИД Грузии с момента получения информации вел переговоры по освобождению захваченных моряков как c работодателем, так и с местными властями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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