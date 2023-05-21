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Грузинские моряки возвращаются домой после 19 дней плена в Габоне
Грузинские моряки возвращаются домой после 19 дней плена в Габоне
Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. МИД Грузии сообщил об освобождении грузинских моряков, похищенных в Габоне 2 мая. Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки. МИД Грузии с момента получения информации вел переговоры по освобождению захваченных моряков как c работодателем, так и с местными властями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, габон, мид грузии
Грузинские моряки возвращаются домой после 19 дней плена в Габоне
16:17 21.05.2023 (обновлено: 16:20 21.05.2023)
Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. МИД Грузии сообщил об освобождении грузинских моряков, похищенных в Габоне 2 мая.
Грузинские моряки были похищены с корабля, идущего под флагом Маршалловых островов, 2 мая в территориальных водах Габона у берегов Центральной Африки.
"В ближайшие дни моряки вернутся на родину. Их проезд обеспечивает компания-работодатель", – говорится в сообщении.
МИД Грузии с момента получения информации вел переговоры по освобождению захваченных моряков как c работодателем, так и с местными властями.