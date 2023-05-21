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Иностранец задержан за торговлю людьми в Грузии
Иностранец задержан за торговлю людьми в Грузии
Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 12 до 15 лет лишения свободы за торговлю двумя или более людьми 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T19:14+0400
2023-05-21T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в Зестафони задержали иностранного гражданина по обвинению в торговле людьми, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, гражданин иностранного государства, которое МВД не называет, пообещал двум гражданкам Таиланда устроить их на работу в салон красоты в Батуми. Когда те прибыли в Грузию, по версии расследования, мужчина отвез их в свой съемный дом в Зестафони, забрал паспорта и заставил оказывать сексуальные услуги. Сотрудники полиции изъяли у задержанного паспорта гражданок Таиланда, деньги за секс-услуги, телефоны и компьютеры. Теперь задержанному в случае подтверждения вины грозит от 12 до 15 лет лишения свободы за торговлю двумя или более людьми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зестафони, таиланд, мвд грузии, трефикинг
грузия, новости, происшествия, зестафони, таиланд, мвд грузии, трефикинг
Иностранец задержан за торговлю людьми в Грузии
Задержанному в случае подтверждения вины грозит от 12 до 15 лет лишения свободы за торговлю двумя или более людьми
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в Зестафони задержали иностранного гражданина по обвинению в торговле людьми, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, гражданин иностранного государства, которое МВД не называет, пообещал двум гражданкам Таиланда устроить их на работу в салон красоты в Батуми.
Когда те прибыли в Грузию, по версии расследования, мужчина отвез их в свой съемный дом в Зестафони, забрал паспорта и заставил оказывать сексуальные услуги.
Сотрудники полиции изъяли у задержанного паспорта гражданок Таиланда, деньги за секс-услуги, телефоны и компьютеры.
Теперь задержанному в случае подтверждения вины грозит от 12 до 15 лет лишения свободы за торговлю двумя или более людьми.