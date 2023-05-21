https://sputnik-georgia.ru/20230521/kvaratskheliya-mozhet-propustit-match-protiv-intera-iz-za-travy--smi-277861657.html
Кварацхелия может пропустить матч против "Интера" из-за травы – СМИ
Кварацхелия может пропустить матч против "Интера" из-за травы – СМИ
У грузинского нападающего "Наполи" за несколько дней до матча возникли проблемы со здоровьем 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T10:23+0400
2023-05-21T10:23+0400
2023-05-21T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил травму на тренировке команды и, скорее всего, пропустит предстоящий матч 36 тура серии А против "Интера" 21 мая, сообщает издание Corriere dello sport. "Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом. По информации СМИ, травму Кварацхелия получил еще в четверг, и пятничная тренировка у футболиста была индивидуальной. В то же время, как пишет Corriere dello sport, для "Наполи" есть и хорошие новости: к выходу на поле готов защитник Марио Руи, который не играл месяц после травмы, полученной в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". "Интер" с 66 очками занимает третью строчку, пропустив вперед не только чемпионов из Неаполя, но и "Лацио". Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени. Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, италия, неаполь, спорт, новости, грузия, футбол
хвича кварацхелия, италия, неаполь, спорт, новости, грузия, футбол
Кварацхелия может пропустить матч против "Интера" из-за травы – СМИ
10:23 21.05.2023 (обновлено: 10:47 21.05.2023)
У грузинского нападающего "Наполи" за несколько дней до матча возникли проблемы со здоровьем
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил травму на тренировке команды и, скорее всего, пропустит предстоящий матч 36 тура серии А против "Интера" 21 мая, сообщает издание Corriere dello sport.
"Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом.
"У грузинского нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелия за несколько дней до воскресного матча с "Интером" возникли проблемы со здоровьем и, скорее всего, он пропустит игру", – пишет издание.
По информации СМИ, травму Кварацхелия получил еще в четверг, и пятничная тренировка у футболиста была индивидуальной.
В то же время, как пишет Corriere dello sport, для "Наполи" есть и хорошие новости: к выходу на поле готов защитник Марио Руи, который не играл месяц после травмы, полученной в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана".
"Интер" с 66 очками занимает третью строчку, пропустив вперед не только чемпионов из Неаполя, но и "Лацио". Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени.
Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.