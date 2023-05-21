https://sputnik-georgia.ru/20230521/kvaratskheliya-mozhet-propustit-match-protiv-intera-iz-za-travy--smi-277861657.html

Кварацхелия может пропустить матч против "Интера" из-за травы – СМИ

Кварацхелия может пропустить матч против "Интера" из-за травы – СМИ

У грузинского нападающего "Наполи" за несколько дней до матча возникли проблемы со здоровьем 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T10:23+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил травму на тренировке команды и, скорее всего, пропустит предстоящий матч 36 тура серии А против "Интера" 21 мая, сообщает издание Corriere dello sport. "Наполи" досрочно оформил чемпионство еще в 33 туре серии А в матче против "Удинезе". Итальянский клуб спустя 33 года в третий раз в истории клуба стал чемпионом. По информации СМИ, травму Кварацхелия получил еще в четверг, и пятничная тренировка у футболиста была индивидуальной. В то же время, как пишет Corriere dello sport, для "Наполи" есть и хорошие новости: к выходу на поле готов защитник Марио Руи, который не играл месяц после травмы, полученной в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Милана". "Интер" с 66 очками занимает третью строчку, пропустив вперед не только чемпионов из Неаполя, но и "Лацио". Начало игры в 20:00 по тбилисскому времени. Хвича Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком, после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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