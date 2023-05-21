https://sputnik-georgia.ru/20230521/politolog-polsha-i-strany-baltii-bolshe-ne-v-sostoyanii-soderzhat-ukrainskikh-bezhentsev-277884199.html

Политолог: Польша и страны Балтии больше не в состоянии содержать украинских беженцев

Политолог: Польша и страны Балтии больше не в состоянии содержать украинских беженцев

Польша и страны Балтии готовы проводить антироссийскую политику только до тех пор, пока это не бьет по ним рикошетом. Конфликт на Украине создал в этих странах... 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T15:44+0400

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Такой мыслью со "Sputnik на русском" поделился политолог Павел Данилин. Отказалась ли Польша от идеи захвата Львова? Сможет ли Берлин хоть как-то повлиять на Варшаву? На основе каких принципов должна строиться справедливая мировая система? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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