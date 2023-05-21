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https://sputnik-georgia.ru/20230521/politolog-polsha-i-strany-baltii-bolshe-ne-v-sostoyanii-soderzhat-ukrainskikh-bezhentsev-277884199.html
Политолог: Польша и страны Балтии больше не в состоянии содержать украинских беженцев
Политолог: Польша и страны Балтии больше не в состоянии содержать украинских беженцев
Польша и страны Балтии готовы проводить антироссийскую политику только до тех пор, пока это не бьет по ним рикошетом. Конфликт на Украине создал в этих странах... 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T15:44+0400
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Такой мыслью со "Sputnik на русском" поделился политолог Павел Данилин. Отказалась ли Польша от идеи захвата Львова? Сможет ли Берлин хоть как-то повлиять на Варшаву? На основе каких принципов должна строиться справедливая мировая система? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, политика, аналитика, украина, берлин, польша, видео
мультимедиа, видео, политика, аналитика, украина, берлин, польша, видео

Политолог: Польша и страны Балтии больше не в состоянии содержать украинских беженцев

15:44 21.05.2023
© video: Sputnik
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Польша и страны Балтии готовы проводить антироссийскую политику только до тех пор, пока это не бьет по ним рикошетом. Конфликт на Украине создал в этих странах проблему украинских беженцев, которых они больше не могут содержать
Такой мыслью со "Sputnik на русском" поделился политолог Павел Данилин.
Отказалась ли Польша от идеи захвата Львова? Сможет ли Берлин хоть как-то повлиять на Варшаву? На основе каких принципов должна строиться справедливая мировая система?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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