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Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии

Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии

На осуществление этой программы власти выделят более 1 миллиарда лари 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T09:01+0400

2023-05-21T09:01+0400

2023-05-21T09:01+0400

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Проект правительства Грузии "Обновленные регионы" важен для населения с точки зрения появления новых возможностей и перспектив, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе во время посещения объектов в Кутаиси. Правительство Грузии в апреле запустило новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов). В рамках инициированной премьер-министром госпрограммы "Обновленные регионы" при поддержке Евросоюза в Имерети завершился первый этап программы – отремонтированы 15 домов на ул. Палиашвили в Кутаиси. В настоящее время ведутся ремонтные работы в Центральном парке и прилегающих к нему зданиях. В результате работ, проведенных на улицах Хони, были отремонтированы 13 зданий, один парк и центральная площадь. В Вани завершены работы по восстановлению 35 зданий, трех скверов, заборов на подъездах к домам жителей и освещения. Также были обустроены центральная и рыночная площади. Общая стоимость проектов, осуществленных в Имерети, составила более 4,2 млн лари. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местия и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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