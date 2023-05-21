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Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии
Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии
На осуществление этой программы власти выделят более 1 миллиарда лари 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T09:01+0400
2023-05-21T09:01+0400
правительство грузии
правительство
кутаиси
имерети
ираклий карселадзе
экономика
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Проект правительства Грузии "Обновленные регионы" важен для населения с точки зрения появления новых возможностей и перспектив, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе во время посещения объектов в Кутаиси. Правительство Грузии в апреле запустило новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов). В рамках инициированной премьер-министром госпрограммы "Обновленные регионы" при поддержке Евросоюза в Имерети завершился первый этап программы – отремонтированы 15 домов на ул. Палиашвили в Кутаиси. В настоящее время ведутся ремонтные работы в Центральном парке и прилегающих к нему зданиях. В результате работ, проведенных на улицах Хони, были отремонтированы 13 зданий, один парк и центральная площадь. В Вани завершены работы по восстановлению 35 зданий, трех скверов, заборов на подъездах к домам жителей и освещения. Также были обустроены центральная и рыночная площади. Общая стоимость проектов, осуществленных в Имерети, составила более 4,2 млн лари. В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местия и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари. Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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правительство грузии, правительство, кутаиси, имерети, ираклий карселадзе, экономика, новости, грузия
правительство грузии, правительство, кутаиси, имерети, ираклий карселадзе, экономика, новости, грузия

Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии

09:01 21.05.2023
© photo: Sputnik / Aram NersesyanИраклий Карселадзе
Ираклий Карселадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2023
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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На осуществление этой программы власти выделят более 1 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Проект правительства Грузии "Обновленные регионы" важен для населения с точки зрения появления новых возможностей и перспектив, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе во время посещения объектов в Кутаиси.
Правительство Грузии в апреле запустило новую масштабную госпрограмму по развитию городов и курортов, на осуществление которой выделят более 1 миллиарда лари (около 400 млн долларов).

"Эти проекты очень важны как для населения, так и для всех заинтересованных частных лиц, с точки зрения появления новых возможностей и интересных перспектив", – сказал министр Ираклий Карселадзе.

В рамках инициированной премьер-министром госпрограммы "Обновленные регионы" при поддержке Евросоюза в Имерети завершился первый этап программы – отремонтированы 15 домов на ул. Палиашвили в Кутаиси.
В настоящее время ведутся ремонтные работы в Центральном парке и прилегающих к нему зданиях.
В результате работ, проведенных на улицах Хони, были отремонтированы 13 зданий, один парк и центральная площадь. В Вани завершены работы по восстановлению 35 зданий, трех скверов, заборов на подъездах к домам жителей и освещения.
Также были обустроены центральная и рыночная площади.
Общая стоимость проектов, осуществленных в Имерети, составила более 4,2 млн лари.
В программу правительства, которая рассчитана на пять лет, включены 11 локаций: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Мцхета, Батуми, Степанцминда, Местия и Казбеги. На первом этапе на реализацию проекта в 2023 году выделят 200 млн лари.
Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года. Она рассчитана на четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм.
Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.
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