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Время Ч: радиоактивная пыль над Хмельницким, бесполезный Patriot и новые белорусские дроны
Время Ч: радиоактивная пыль над Хмельницким, бесполезный Patriot и новые белорусские дроны
После уничтожения украинских складов в Хмельницком не только на западе Украины, но и в Польше фиксируют повышенный уровень радиации 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T09:51+0400
2023-05-21T09:51+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Из-за чего взрыв в Хмельницком вызвал мощное землетрясение и выброс висмута? Почему американский комплекс Patriot оказался бесполезен в случае с ракетой "Кинжал"? Сможет ли израильский "Железный купол" перехватить российскую гиперзвуковую ракету? Какие новинки показали на выставке вооружения в Минске? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, польша, украина, минск, в мире, видео
мультимедиа, видео, польша, украина, минск, в мире, видео
Время Ч: радиоактивная пыль над Хмельницким, бесполезный Patriot и новые белорусские дроны
После уничтожения украинских складов в Хмельницком не только на западе Украины, но и в Польше фиксируют повышенный уровень радиации
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Из-за чего взрыв в Хмельницком вызвал мощное землетрясение и выброс висмута? Почему американский комплекс Patriot оказался бесполезен в случае с ракетой "Кинжал"? Сможет ли израильский "Железный купол" перехватить российскую гиперзвуковую ракету? Какие новинки показали на выставке вооружения в Минске?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".