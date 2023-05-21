https://sputnik-georgia.ru/20230521/vremya-ch-radioaktivnaya-pyl-nad-khmelnitskim-bespoleznyy-patriot-i-novye-belorusskie-drony-277883910.html

Время Ч: радиоактивная пыль над Хмельницким, бесполезный Patriot и новые белорусские дроны

Время Ч: радиоактивная пыль над Хмельницким, бесполезный Patriot и новые белорусские дроны

После уничтожения украинских складов в Хмельницком не только на западе Украины, но и в Польше фиксируют повышенный уровень радиации 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T09:51+0400

2023-05-21T09:51+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Из-за чего взрыв в Хмельницком вызвал мощное землетрясение и выброс висмута? Почему американский комплекс Patriot оказался бесполезен в случае с ракетой "Кинжал"? Сможет ли израильский "Железный купол" перехватить российскую гиперзвуковую ракету? Какие новинки показали на выставке вооружения в Минске? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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