https://sputnik-georgia.ru/20230521/vybory-v-parlament-prokhodyat-v-gretsii-277885935.html

Выборы в парламент проходят в Греции

Выборы в парламент проходят в Греции

По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T09:36+0400

2023-05-21T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Голосование на парламентских выборах проходит в воскресенье в Греции. Голосование проходит с 8 утра до 8 часов вечера (время тбилисское). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20:30. В стране открылись 21 529 избирательных участков, еще 100 участков работают за рубежом. В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По Конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Несмотря на большое количество участвующих в выборах политпартий и блоков, основное внимание СМИ сосредоточили на борьбу между правящей правоцентристской "Новой демократией" (НД) и оппозиционной Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс. По оценкам социологов, ни одна из партий не получит в 300-местном однопалатном парламенте большинства. Если новый состав парламента не сможет сформировать правительство, парламент будет распущен и пройдут новые выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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