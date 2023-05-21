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Выборы в парламент проходят в Греции
Выборы в парламент проходят в Греции
По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T09:36+0400
2023-05-21T09:36+0400
2023-05-21T09:49+0400
греция
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Голосование на парламентских выборах проходит в воскресенье в Греции. Голосование проходит с 8 утра до 8 часов вечера (время тбилисское). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20:30. В стране открылись 21 529 избирательных участков, еще 100 участков работают за рубежом. В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По Конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Несмотря на большое количество участвующих в выборах политпартий и блоков, основное внимание СМИ сосредоточили на борьбу между правящей правоцентристской "Новой демократией" (НД) и оппозиционной Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс. По оценкам социологов, ни одна из партий не получит в 300-местном однопалатном парламенте большинства. Если новый состав парламента не сможет сформировать правительство, парламент будет распущен и пройдут новые выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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греция, новости, политика, парламентские выборы
греция, новости, политика, парламентские выборы
Выборы в парламент проходят в Греции
09:36 21.05.2023 (обновлено: 09:49 21.05.2023)
По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Голосование на парламентских выборах проходит в воскресенье в Греции.
Голосование проходит с 8 утра до 8 часов вечера (время тбилисское). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20:30.
В стране открылись 21 529 избирательных участков, еще 100 участков работают за рубежом. В списках избирателей, по данным МВД страны, около 9,9 миллиона человек. По Конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется.
В этом году впервые можно проголосовать по электронному удостоверению личности в приложении на мобильном телефоне.
Несмотря на большое количество участвующих в выборах политпартий и блоков, основное внимание СМИ сосредоточили на борьбу между правящей правоцентристской "Новой демократией" (НД) и оппозиционной Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс.
По оценкам социологов, ни одна из партий не получит в 300-местном однопалатном парламенте большинства. Если новый состав парламента не сможет сформировать правительство, парламент будет распущен и пройдут новые выборы.