https://sputnik-georgia.ru/20230521/zagadochnoe-ubiystvo-na-vostoke-gruzii-podozrevaemyy-zaderzhan-277892773.html

Загадочное убийство на востоке Грузии: подозреваемый задержан

Загадочное убийство на востоке Грузии: подозреваемый задержан

По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T22:14+0400

2023-05-21T22:14+0400

2023-05-21T22:24+0400

грузия

новости

происшествия

гурджаанский район

кахети

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/14/277875034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c65fd141d81b060a5896e62525b1ea03.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Полиция Грузии за несколько часов раскрыла убийство в селе Вазисубани Гурджаанского района, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД Грузии задержан 39-летний мужчина . По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину. Полиция уже изъяла орудие убийство у обвиняемого в качестве улики. Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии