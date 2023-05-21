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Загадочное убийство на востоке Грузии: подозреваемый задержан
Загадочное убийство на востоке Грузии: подозреваемый задержан
По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T22:14+0400
2023-05-21T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Полиция Грузии за несколько часов раскрыла убийство в селе Вазисубани Гурджаанского района, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД Грузии задержан 39-летний мужчина . По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину. Полиция уже изъяла орудие убийство у обвиняемого в качестве улики. Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии
Загадочное убийство на востоке Грузии: подозреваемый задержан
22:14 21.05.2023 (обновлено: 22:24 21.05.2023)
По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Полиция Грузии за несколько часов раскрыла убийство в селе Вазисубани Гурджаанского района, задержан один человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД Грузии задержан 39-летний мужчина .
По данным следствия, обвиняемый на почве конфликта в прошлом из охотничьего ружья застрелил 32-летнего мужчину.
Полиция уже изъяла орудие убийство у обвиняемого в качестве улики.
Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.