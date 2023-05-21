https://sputnik-georgia.ru/20230521/zagadochnoe-ubiystvo-na-vostoke-gruzii-pogib-molodoy-muzhchina-277890880.html

Загадочное убийство на востоке Грузии: погиб молодой мужчина

Загадочное убийство на востоке Грузии: погиб молодой мужчина

По предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья 21.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-21T18:01+0400

2023-05-21T18:01+0400

2023-05-21T18:01+0400

грузия

новости

происшествия

гурджаанский район

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убийство

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Тело мужчины 30 лет с огнестрельным ранением было обнаружено на полях у села Вазисубани в Гурджаанском районе, сообщает телеканал "Формула". Согласно информации телеканала, по предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья. Другие подробности происшедшего неизвестны. В данный момент на месте работают криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, убийство