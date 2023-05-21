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Загадочное убийство на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
Загадочное убийство на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
По предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья 21.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-21T18:01+0400
2023-05-21T18:01+0400
2023-05-21T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Тело мужчины 30 лет с огнестрельным ранением было обнаружено на полях у села Вазисубани в Гурджаанском районе, сообщает телеканал "Формула". Согласно информации телеканала, по предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья. Другие подробности происшедшего неизвестны. В данный момент на месте работают криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, убийство
грузия, новости, происшествия, гурджаанский район, кахети, убийство
Загадочное убийство на востоке Грузии: погиб молодой мужчина
По предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Тело мужчины 30 лет с огнестрельным ранением было обнаружено на полях у села Вазисубани в Гурджаанском районе, сообщает телеканал "Формула".
Согласно информации телеканала, по предварительным данным, ранение было нанесено из охотничьего ружья. Другие подробности происшедшего неизвестны.
В данный момент на месте работают криминалисты.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство".