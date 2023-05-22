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Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана
Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана
При этом глава правительства Армении отметил необходимость международных гарантий для местных жителей 22.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Армении готовы признать территорию Азербайджана, включающую Нагорных Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.Ранее, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Пашинян заявил о признании "территориальной целостности" Азербайджана в пределах 86,6 тысячи кв. км."Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", – сказал премьер, отметив, что при этом нужны международные гарантии.Премьер Армении выразил опасения, что в случае отсутствия гарантий, население Нагорного Карабаха может подвергнуться этническим чисткам.При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном.На прошлой неделе Пашинян заявил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По словам премьера Армении, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван – 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, в мире, новости, армения, азербайджан, никол пашинян, баку
политика, в мире, новости, армения, азербайджан, никол пашинян, баку

Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана

14:38 22.05.2023 (обновлено: 14:54 22.05.2023)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsПремьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в Парламенте Армении (18 января 2023). Еревaн
Премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в Парламенте Армении (18 января 2023). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2023
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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При этом глава правительства Армении отметил необходимость международных гарантий для местных жителей
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Армении готовы признать территорию Азербайджана, включающую Нагорных Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
Ранее, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Пашинян заявил о признании "территориальной целостности" Азербайджана в пределах 86,6 тысячи кв. км.
"Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", – сказал премьер, отметив, что при этом нужны международные гарантии.
Премьер Армении выразил опасения, что в случае отсутствия гарантий, население Нагорного Карабаха может подвергнуться этническим чисткам.
"Для нас важно наличие гарантий того, что эта политика не продолжится", – сказал премьер.
При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном.
На прошлой неделе Пашинян заявил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ.
По словам премьера Армении, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван – 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.
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