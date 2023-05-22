https://sputnik-georgia.ru/20230522/armeniya-vyrazila-gotovnost-priznat-karabakh-territoriey-azerbaydzhana-277906398.html

Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана

Армения выразила готовность признать Карабах территорией Азербайджана

При этом глава правительства Армении отметил необходимость международных гарантий для местных жителей 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T14:38+0400

2023-05-22T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Власти Армении готовы признать территорию Азербайджана, включающую Нагорных Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.Ранее, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Пашинян заявил о признании "территориальной целостности" Азербайджана в пределах 86,6 тысячи кв. км."Те 86,6 тысячи квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", – сказал премьер, отметив, что при этом нужны международные гарантии.Премьер Армении выразил опасения, что в случае отсутствия гарантий, население Нагорного Карабаха может подвергнуться этническим чисткам.При этом Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном.На прошлой неделе Пашинян заявил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ. По словам премьера Армении, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван – 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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