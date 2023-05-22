https://sputnik-georgia.ru/20230522/beshenstvo-podtverdilos-u-sobaki-na-zapade-gruzii-277910402.html

Бешенство подтвердилось у собаки на Западе Грузии

Бешенство подтвердилось у собаки на Западе Грузии

Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и в Кутаиси 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства у собаки в Хони (Западная Грузия), сообщил глава Федерации защиты животных Темур Лачкепиани в соцсети. Собака покусала нескольких человек. Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и в Кутаиси. Лачкебиани призвал всех хозяев вакцинировать своих питомцев от бешенства. Он рассказал и о симптомах. В частности, при бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. По словам Лачкебиани, первым делом нужно позвонить частному ветеринару или же в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия (1501). После этого специалист агентства на месте оценит состояние собаки. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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