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Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео
Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео
В самом центре Тбилиси, в районе Абанотубани есть очень интересная достопримечательность, о которой мало кто знает. Из ущелья Легвтахеви прямо к Куре ведет... 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T14:18+0400
2023-05-22T14:18+0400
2023-05-22T14:41+0400
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По тоннелю от серных бань можно пройти десятки метров под землей и выйти с противоположной стороны дороги, прямо у реки. Иногда тоннель закрывается на замок – в том случае, если речные воды во время дождей начинают затапливать часть подземного прохода. Внутри тоннель украшен картинами, фотографиями, предметами национального быта и старинной утварью. Тоннель привлекает внимание туристов, ведь это не только необычная достопримечательность, но и возможность безопасно пройти под оживленной автомобильной трассой на тбилисской набережной.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, культура, тбилиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, культура, тбилиси, видео
Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео
14:18 22.05.2023 (обновлено: 14:41 22.05.2023)
В самом центре Тбилиси, в районе Абанотубани есть очень интересная достопримечательность, о которой мало кто знает. Из ущелья Легвтахеви прямо к Куре ведет тоннель
По тоннелю от серных бань можно пройти десятки метров под землей и выйти с противоположной стороны дороги, прямо у реки. Иногда тоннель закрывается на замок – в том случае, если речные воды во время дождей начинают затапливать часть подземного прохода.
Внутри тоннель украшен картинами, фотографиями, предметами национального быта и старинной утварью. Тоннель привлекает внимание туристов, ведь это не только необычная достопримечательность, но и возможность безопасно пройти под оживленной автомобильной трассой на тбилисской набережной.