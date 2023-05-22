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Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео

Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео

В самом центре Тбилиси, в районе Абанотубани есть очень интересная достопримечательность, о которой мало кто знает. Из ущелья Легвтахеви прямо к Куре ведет... 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T14:18+0400

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По тоннелю от серных бань можно пройти десятки метров под землей и выйти с противоположной стороны дороги, прямо у реки. Иногда тоннель закрывается на замок – в том случае, если речные воды во время дождей начинают затапливать часть подземного прохода. Внутри тоннель украшен картинами, фотографиями, предметами национального быта и старинной утварью. Тоннель привлекает внимание туристов, ведь это не только необычная достопримечательность, но и возможность безопасно пройти под оживленной автомобильной трассой на тбилисской набережной.

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