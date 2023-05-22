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Главы МИД ЕС не договорились по новому пакету антироссийских санкций
Главы МИД ЕС не договорились по новому пакету антироссийских санкций
Венгрия увязывает военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T20:31+0400
2023-05-22T20:31+0400
2023-05-22T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник не смогли принять решение по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто .Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По словам главы МИД, Будапешт увязал военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" и выступил против ряда положений 11-го пакета санкций.Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины 4 мая внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России.Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Главы МИД ЕС не договорились по новому пакету антироссийских санкций
Венгрия увязывает военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны"
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник не смогли принять решение по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто .
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия принято не было. Не было также принято решение о санкциях", – сказал Сийярто венгерским журналистам в перерыве совещания с коллегами из ЕС.
По словам главы МИД, Будапешт увязал военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка "международных спонсоров войны" и выступил против ряда положений 11-го пакета санкций.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины 4 мая внесло венгерскую банковскую группу OTP в перечень "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России.
Европейский союз ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры оказались неэффективны. В Москве не раз заявляли, что справятся с этим давлением, отметив, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики.