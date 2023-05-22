https://sputnik-georgia.ru/20230522/gruziya-na-kannskom-kinofestivale--chto-pokazhut-zritelyam--277912735.html

Грузия на Каннском кинофестивале – что покажут зрителям

Грузия на Каннском кинофестивале – что покажут зрителям

В рамках Каннского кинофестиваля состоится показ трех фильмов грузинских режиссеров 22.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузия представлена отдельным павильоном на 76-м международном Каннском кинофестивале, также гости мероприятия смогут посмотреть три полнометражных фильма грузинских режиссеров в отдельных программах фестиваля.Международный Каннский фестивале в 2023 году проходит на французском Лазурном берегу с 16 по 27 мая. Грузинский павильон на фестивале представило правительственное агентство "Производи в Грузии" совместно с Национальным киноцентром.Иностранные кинопродюсеры, дистрибьюторы и посетители имеют возможность ознакомиться с условиями производства аудиовизуальной продукции на территории Грузии и получить информацию о программе агентства. У агентства "Производи в Грузии" есть программа "Снимай в Грузии", которая действует с 2016 года. Программа дает местным или международным продюсерам, заинтересованным в кинопроизводстве, возможность снять фильм или другую аудиовизуальную продукцию в Грузии и получить обратно до 20-25% квалифицированных расходов.Фильмы грузинских режиссеровЗрители фестиваля 22 мая смогут увидеть фильм "Вперед, Лиза" известного грузинского режиссера Наны Джанелидзе и "Воздух – голубой шелк" Ирины Жордания. Мировая премьера фильма "Дрозд дрозд ежевика" уже состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes. "Продолжай, Лиза!" (Go on, Liza!) "Вперед, Лиза!" – полнометражный фильмы Наны Джанелидзе. Главная героиня фильма – журналистка, работавшая корреспондентом во время войны на территории Абхазии в начале 1990-х годов. Главные роли в фильме исполняют писательница Екатерина Тогонидзе и актриса Нина Эрадзе. Сценарий основан на опыте ее соавтора Лии Токликишвили, которая сама работала военным корреспондентом в Абхазии. "Продолжай, Лиза" снят при поддержке Национального киноцентра, является совместным производством Грузии и Болгарии. "Воздух – это голубой шелк" (Air Blue Silk) По сюжету фильма режиссера Ирине Жордания, Эка – успешная тбилисская телеведущая. Однако ее жизнь выходит из-под контроля, когда пропадает родственница-иммигрантка, которую она обычно отталкивала от себя. Второй главный герой, Ладо, закрывается от мира, пока не становится свидетелем, как насмерть разбивается строитель. Эка и Ладо встречаются только один раз, но неосознанно влияют на жизнь друг друга. "Дрозд дрозд ежевика" Фильм Элене Навериани снят по одноименному роману грузинской писательницы Тамты Мелашвили, который в 2021 стал бестселлером. По сюжету 48-летняя главная героиня Этеро живет в традиционной семье в деревне. Незамужняя женщина работает в магазине бытовых продуктов, наслаждается своей свободной жизнью, уже готовясь к спокойной и комфортной старости без сплетен. Однако ее роман с мужчиной, который работает дистрибьютором, разрушит ее планы. Международный Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канн на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов (так называемые "фестивали категории А"). Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939, впервые проведён в 1946 году) и самых престижных в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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