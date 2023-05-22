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Иностранец обвиняется в торговле людьми на западе Грузии

Иностранец обвиняется в торговле людьми на западе Грузии

Гражданкам Таиланда обещали работу массажистками, но вместо этого заставили их оказывать сексуальные услуги 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в торговле людьми иностранному гражданину, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что одно из агентств по трудоустройству, расположенное в Таиланде, пообещало трем гражданкам республики работу массажистками в салоне красоты в курортном городе Батуми (АР Аджария).Обвиняемый встретил потерпевших в Международном аэропорту Тбилиси, но вместо обещанного Батуми обманным путем повез их в город Зестафони (регион Имерети), представившись представителем агентства по трудоустройству. Обвиняемый привез девушек в свой съемный дом в Зестафони, изъял документы и запретил передвигаться независимо. При помощи угроз и психологического давления он заставлял потерпевших оказывать сексуальные услуги иностранным гражданам за определенную компенсацию. Кроме того, он забирал у них значительную часть денег и распоряжался ими по своему усмотрению. Теперь обвиняемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы за "торговлю людьми, совершенную в отношении двух или более лиц". Расследование уголовного дела продолжается. По информации ведомства, прокуратура Грузии проводит строгую уголовно-правовую политику в отношении преступлений данной категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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