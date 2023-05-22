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Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии
Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии
На данный момент выявлено 15 человек, которые контактировали с собакой 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Карантин из-за случая бешенства введен в Хонском районе региона Имерети на западе Грузии, заявил мэр муниципалитета Хони Ладо Джурхадзе.Глава Федерации защиты животных Темур Лачкепиани в понедельник заявил, что лабораторные исследования подтвердили бешенство у собаки в Хони.По его словам, всего на данный момент выявлено 15 человек, контактировавших с собакой.Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и в Кутаиси.Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%.Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, имерети
Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии
На данный момент выявлено 15 человек, которые контактировали с собакой
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Карантин из-за случая бешенства введен в Хонском районе региона Имерети на западе Грузии, заявил мэр муниципалитета Хони Ладо Джурхадзе.
Глава Федерации защиты животных Темур Лачкепиани в понедельник заявил, что лабораторные исследования подтвердили бешенство у собаки в Хони.
"Cобака покусала троих детей на прошлой неделе. Все трое были привиты от бешенства, но одному ребенку нельзя было дать иммуностимулирующий препарат из-за другого заболевания. Дети находятся под наблюдением врачей", – заявил мэр района в эфире Первого канала.
По его словам, всего на данный момент выявлено 15 человек, контактировавших с собакой.
Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и в Кутаиси.
Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%.
Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней.