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Катер с туристами загорелся в акватории Батумского порта
Катер с туристами загорелся в акватории Батумского порта
На катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T19:23+0400
2023-05-22T19:23+0400
2023-05-22T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Катер с туристами загорелся в порту Батуми (регион Аджария), сообщил телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, на катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно. В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данный момент пожарный корабль уже приступил к тушению огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, аджария, происшествия, батумский морской порт, пожар
грузия, новости, батуми, аджария, происшествия, батумский морской порт, пожар
Катер с туристами загорелся в акватории Батумского порта
На катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Катер с туристами загорелся в порту Батуми (регион Аджария), сообщил телеканал "Мтавари архи".
По информации телеканала, на катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно. В результате происшествия никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
На данный момент пожарный корабль уже приступил к тушению огня.