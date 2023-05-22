https://sputnik-georgia.ru/20230522/kater-s-turistami-zagorelsya-v-akvatorii-batumskogo-porta-277914089.html

Катер с туристами загорелся в акватории Батумского порта

Катер с туристами загорелся в акватории Батумского порта

На катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Катер с туристами загорелся в порту Батуми (регион Аджария), сообщил телеканал "Мтавари архи". По информации телеканала, на катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно. В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На данный момент пожарный корабль уже приступил к тушению огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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