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Когда заработает газовый хаб в Турции – ответ главы Минэнерго
Когда заработает газовый хаб в Турции – ответ главы Минэнерго
Создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы, считает министр 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T22:30+0400
2023-05-22T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через "Северный поток", заработает максимум в течение года, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков".По его словам, создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы."Они (в этих странах) не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу", – указал министр.При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, турция, европа, россия, газ
Когда заработает газовый хаб в Турции – ответ главы Минэнерго
22:30 22.05.2023 (обновлено: 22:38 22.05.2023)
Создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы, считает министр
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через "Северный поток", заработает максимум в течение года, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков".
"Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции", – заявил Донмез в эфире телеканала Haber Global.
По его словам, создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы.
"Они (в этих странах) не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу", – указал министр.
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.