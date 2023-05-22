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Когда заработает газовый хаб в Турции – ответ главы Минэнерго

Когда заработает газовый хаб в Турции – ответ главы Минэнерго

Создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы, считает министр 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через "Северный поток", заработает максимум в течение года, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков".По его словам, создаваемый газовый хаб будет особо важен для стран Южной Европы."Они (в этих странах) не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу", – указал министр.При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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