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Командир поискового отряда из Казахстана о сохранении памяти о ВОВ – видео
Командир поискового отряда из Казахстана о сохранении памяти о ВОВ – видео
Западные НКО вкладывают миллионы в переписывание истории Великой Отечественной войны, чтобы дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Смотрите, что об этом... 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T13:10+0400
2023-05-22T13:10+0400
2023-05-22T13:14+0400
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казахстан
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день победы 9 мая - история и люди
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В интервью "Sputnik на русском" казахстанский ученый, профессор Евразийского национального университета им. Льва Гумилева, командир поискового отряда "Мемориальная зона" Майдан Кусаинов сообщил, как ведется работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.Как Майдан Комекович создал первый в Советском Союзе поисковый отряд? Чем сегодня занимается организация "Мемориальная зона"? Как сохранить историческую память о подвигах советских героев? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, казахстан, вов, 9 мая, день победы 9 мая - история и люди, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, казахстан, вов, 9 мая, день победы 9 мая - история и люди, видео
Командир поискового отряда из Казахстана о сохранении памяти о ВОВ – видео
13:10 22.05.2023 (обновлено: 13:14 22.05.2023)
Западные НКО вкладывают миллионы в переписывание истории Великой Отечественной войны, чтобы дестабилизировать обстановку в странах СНГ. Смотрите, что об этом рассказал эксперт
В интервью "Sputnik на русском" казахстанский ученый, профессор Евразийского национального университета им. Льва Гумилева, командир поискового отряда "Мемориальная зона" Майдан Кусаинов сообщил, как ведется работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Как Майдан Комекович создал первый в Советском Союзе поисковый отряд? Чем сегодня занимается организация "Мемориальная зона"? Как сохранить историческую память о подвигах советских героев? Обо всем этом смотрите в видео.