https://sputnik-georgia.ru/20230522/molodoy-muzhchina-ranen-na-vostoke-gruzii-277901662.html

Молодой мужчина ранен на востоке Грузии

Молодой мужчина ранен на востоке Грузии

Предполагаемого преступника полиция задержала по горячим следам 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T12:35+0400

2023-05-22T12:35+0400

2023-05-22T12:51+0400

происшествия

новости

грузия

кахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684721_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_59a45358da74f2f712412967ea09d212.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодого человека ранили холодным оружием во время конфликта в селе Кабали Лагодехского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2".По данным СМИ, 28-летний Эльнур Касимов был ранен в область спины. В настоящее время он находится в клинике, состояние пациента оценивается как средней тяжести. Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Предполагаемый преступник был задержан полицией по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, кахети