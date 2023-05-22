https://sputnik-georgia.ru/20230522/molodoy-muzhchina-ranen-na-vostoke-gruzii-277901662.html
Молодой мужчина ранен на востоке Грузии
Молодой мужчина ранен на востоке Грузии
Предполагаемого преступника полиция задержала по горячим следам 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T12:35+0400
2023-05-22T12:35+0400
2023-05-22T12:51+0400
происшествия
новости
грузия
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684721_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_59a45358da74f2f712412967ea09d212.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодого человека ранили холодным оружием во время конфликта в селе Кабали Лагодехского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2".По данным СМИ, 28-летний Эльнур Касимов был ранен в область спины. В настоящее время он находится в клинике, состояние пациента оценивается как средней тяжести. Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Предполагаемый преступник был задержан полицией по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684721_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_666dd93b999c613e0411650359cbf0a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, кахети
происшествия, новости, грузия, кахети
Молодой мужчина ранен на востоке Грузии
12:35 22.05.2023 (обновлено: 12:51 22.05.2023)
Предполагаемого преступника полиция задержала по горячим следам
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Молодого человека ранили холодным оружием во время конфликта в селе Кабали Лагодехского района (регион Кахети), сообщила телекомпания "Рустави 2".
По данным СМИ, 28-летний Эльнур Касимов был ранен в область спины. В настоящее время он находится в клинике, состояние пациента оценивается как средней тяжести.
Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Предполагаемый преступник был задержан полицией по горячим следам.