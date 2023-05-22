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Нуца Бузаладзе спела дуэтом с Кайли Миноуг в финале American Idol
Нуца Бузаладзе спела дуэтом с Кайли Миноуг в финале American Idol
Нуца Бузаладзе – первая участница American Idol не из США 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T18:02+0400
2023-05-22T18:02+0400
2023-05-22T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе выступила в финале проекта American Idol вместе со всемирно известной певицей Кайли Миноуг. Несмотря на то, что Нуца выбыла из проекта American Idol, на прошлой неделе певица сообщила, что выступит в финале и не одна, а со звездой. Оставив имя в секрете, поклонникам лишь оставалось ждать нового выпуска. Нуца Бузаладзе вместе с Миноуг исполнила один из ее самых известных хитов Can't Get You Out Of My Head. Кайли также представила свой новый сингл PADAM PADAM. Что касается победителя American Idol, то им стал Ям Тонг. Нуца Бузаладзе приняла участие в проекте American Idol, что стало беспрецедентным случаем, так как конкурс впервые принял не американского участника. Нуца вошла в число топ-12 конкурсантов, но в топ-10 пройти не смогла, так как не набрала достаточное количество зрительских голосов. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, нуца бузаладзе
Нуца Бузаладзе спела дуэтом с Кайли Миноуг в финале American Idol
Нуца Бузаладзе – первая участница American Idol не из США
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе выступила в финале проекта American Idol вместе со всемирно известной певицей Кайли Миноуг.
Несмотря на то, что Нуца выбыла из проекта American Idol, на прошлой неделе певица сообщила, что выступит в финале и не одна, а со звездой. Оставив имя в секрете, поклонникам лишь оставалось ждать нового выпуска.
Нуца Бузаладзе вместе с Миноуг исполнила один из ее самых известных хитов Can't Get You Out Of My Head. Кайли также представила свой новый сингл PADAM PADAM.
Что касается победителя American Idol, то им стал Ям Тонг.
Нуца Бузаладзе приняла участие в проекте American Idol, что стало беспрецедентным случаем, так как конкурс впервые принял не американского участника. Нуца вошла в число топ-12 конкурсантов, но в топ-10 пройти не смогла, так как не набрала достаточное количество зрительских голосов.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.