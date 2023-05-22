https://sputnik-georgia.ru/20230522/postnye-dni-v-iyune-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-v-pervyy-letniy-mesyats-277915125.html

Постные дни в июне 2023: что можно и нельзя есть в первый летний месяц

Постные дни в июне 2023: что можно и нельзя есть в первый летний месяц

В первый летний месяц начинается Петров пост, или Петровский пост – второй по церковному календарю многодневный пост в году, который готовит верующих ко дню... 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T21:17+0400

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О постных днях в июне: что можно и нельзя есть по дням в первый летний месяц читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в июне 2023 В первой декаде июня верующие будут поститься только по средам и пятницам, в частности, 2, 7 и 9 числа первого летнего месяца. Постный день в среду установили как воспоминание о предательстве Иудой своего Учителя, а в пятницу – в память о крестных страданиях и смерти Спасителя. Петровский пост ежегодно начинается на 57-й день после Пасхи, в понедельник – в 2023-м начало поста, который продлится по 11 июля включительно, выпадает на 12 июня. Ежегодно первоверховных апостолов Петра и Павла по церковному календарю поминают 12 июля. Постные дни в июне выпадают на 2,7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 числа. Что можно и нельзя есть Нельзя в постные дни первого летнего месяца есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя в постные дни в июне также пить алкогольные напитки. В постные дни в июне есть можно растительную пищу, в том числе овощи, фрукты и орехи. Петровский пост строгим не считается – по церковному календарю рыбу можно есть по четвергам, субботам и воскресеньям. В частности, в постные дни в июне рыбу есть можно 2, 17, 18, 22, 24, 25 и 29 числа. От поста чаще всего освобождаются тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, путешественники, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом и дети до семи лет, так как им строго поститься нельзя. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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