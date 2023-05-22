https://sputnik-georgia.ru/20230522/premera-gruzii-nuzhno-vydvinut--na-nobelevskuyu-premiyu-mira---kvaratskheliya-277902286.html

Премьера Грузии нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира – Кварацхелия

Премьера Грузии нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира – Кварацхелия

Политик считает, что премьер Грузии играет важную роль в сохранении мира не только внутри страны, но и в регионе в целом 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T12:57+0400

2023-05-22T12:57+0400

2023-05-22T13:15+0400

грузия

новости

валерий кварацхелия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Председатель партии "Нейтральная Грузия" Валерий Кварацхелия выступил с инициативой выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Нобелевскую премию мира, об этом он написал в социальной сети. Премьер Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. По его словам, в Грузии не будет открыт так называемый второй фронт. Как написал политик, отстаивая мир в регионе, премьер рискует не только жизнью, но и своей семьей. "Без преувеличения можно сказать, что роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили неизмерима в сохранении мира не только в Грузии, но и во всем регионе. Он противостоит провокаторам, действующим снаружи или внутри нашей страны, и, рискуя жизнью и своей семьи, старается и преуспевает в поддержании мира, тем самым внося огромный вклад в гуманное дело предотвращения глобальной войны", – написал Кварацхелия. По словам Кварацхелия, если война не дай Бог разразится, она молниеносно распространится по всему Кавказу, а затем примет глобальные масштабы. Политик также отметил, что в последнее время активизировались внутренние враги Грузии, что усиливает опасность войны. Ранее Кварацхелия заявил, что Грузия должна придерживаться военного нейтралитета.Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. Среди лауреатов Нобелевской премии советский физик-ядерщик Андрей Сахаров, мира президент СССР Михаил Горбачев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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