https://sputnik-georgia.ru/20230522/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-22-do-28-maya-277898944.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 мая
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 мая
На текущей неделе температура воздуха поднимется максимум до 29 градусов 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T10:55+0400
2023-05-22T10:55+0400
2023-05-22T11:18+0400
точный прогноз погоды в тбилиси
прогноз погоды
тбилиси
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24869/11/248691126_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9a143bfb84b7847fc742d7efbcabb15c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, ожидаются как ясные и солнечные дни, так местами облачные и дождливые. В понедельник, 22 мая, в столице частично облачная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20. Во вторник, 23 мая, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21. В среду, 24 мая, в Тбилиси ожидается местами частично облачная, местами преимущественно ясная погода. Возможен слабый дождь. Восход солнца будет в 05:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22. В четверг, 25 мая, утром в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода, однако днем и вечером синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В пятницу, 26 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и дождь с грозами. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24. В субботу, 27 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. В воскресенье, 28 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, а во второй половине дня вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:25.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24869/11/248691126_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_1e93663391cbd383a1c3b7963590cc11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, тбилиси, погода
точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, тбилиси, погода
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 мая
10:55 22.05.2023 (обновлено: 11:18 22.05.2023)
На текущей неделе температура воздуха поднимется максимум до 29 градусов
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, ожидаются как ясные и солнечные дни, так местами облачные и дождливые.
В понедельник, 22 мая, в столице частично облачная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:20.
Во вторник, 23 мая, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:35.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:21.
В среду, 24 мая, в Тбилиси ожидается местами частично облачная, местами преимущественно ясная погода. Возможен слабый дождь. Восход солнца будет в 05:34.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:22.
В четверг, 25 мая, утром в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода, однако днем и вечером синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:33.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:23.
В пятницу, 26 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и дождь с грозами. Восход солнца будет в 05:32.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:24.
В субботу, 27 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:32.
Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:25.
В воскресенье, 28 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, а во второй половине дня вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:31.
Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:25.