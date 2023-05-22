https://sputnik-georgia.ru/20230522/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-22-do-28-maya-277898944.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 мая

На текущей неделе температура воздуха поднимется максимум до 29 градусов 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T10:55+0400

2023-05-22T10:55+0400

2023-05-22T11:18+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

прогноз погоды

тбилиси

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24869/11/248691126_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_9a143bfb84b7847fc742d7efbcabb15c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, ожидаются как ясные и солнечные дни, так местами облачные и дождливые. В понедельник, 22 мая, в столице частично облачная погода, временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 26 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20. Во вторник, 23 мая, в Тбилиси ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:21. В среду, 24 мая, в Тбилиси ожидается местами частично облачная, местами преимущественно ясная погода. Возможен слабый дождь. Восход солнца будет в 05:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:22. В четверг, 25 мая, утром в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода, однако днем и вечером синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:33. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:23. В пятницу, 26 мая, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и дождь с грозами. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:24. В субботу, 27 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:32. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:25. В воскресенье, 28 мая, в столице Грузии ожидается частично облачная погода, а во второй половине дня вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:25.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды, тбилиси, погода