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https://sputnik-georgia.ru/20230522/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-dlya-poletov-dronov-277894030.html
В Грузии ужесточают правила для полетов дронов
В Грузии ужесточают правила для полетов дронов
Полеты дронов могут запрещать над Национальными парками, аэропортами, жилыми зонами, бассейнами и частными пляжами 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T10:02+0400
2023-05-22T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство гражданской авиации предоставило право владельцам частных предприятий и государственным ведомствам запрещать полеты беспилотников и дронов. Согласно изменениям в Правила эксплуатации систем беспилотного воздушного корабля, Агентство гражданской авиации в случае обращения владельца, эксплуатанта, государства или органов местной власти получает право полностью или на определенный период времени запретить полеты дронов над конкретными объектами. Кроме того, полеты дронов могут запрещать над Национальными парками, аэропортами, жилыми зонами, бассейнами и частными пляжами, больницами, местами с аварийными ситуациями. Также ограничения могут распространяться на дороги, озера, водохранилища, железнодорожные магистрали и станции, и другие стратегические объекты, в том числе на диппредставительства и штаб-квартиры международных организаций. В Грузии с 1 января 2023 года государство строго контролирует полеты беспилотников и дронов. Все беспилотники поделены на классы и для использования тяжелых дронов нужна регистрация.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, агентство гражданской авиации
грузия, новости, общество, агентство гражданской авиации

В Грузии ужесточают правила для полетов дронов

10:02 22.05.2023
© National Environment Agency of GeorgiaДрон для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами
Дрон для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2023
© National Environment Agency of Georgia
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Полеты дронов могут запрещать над Национальными парками, аэропортами, жилыми зонами, бассейнами и частными пляжами
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Агентство гражданской авиации предоставило право владельцам частных предприятий и государственным ведомствам запрещать полеты беспилотников и дронов.
Согласно изменениям в Правила эксплуатации систем беспилотного воздушного корабля, Агентство гражданской авиации в случае обращения владельца, эксплуатанта, государства или органов местной власти получает право полностью или на определенный период времени запретить полеты дронов над конкретными объектами.

"Речь идет о возможности запрета полета дронов над военными аэродромами и ветродромами, зонами военных учений, объектами и заводами военного назначения, объектами полиции и государственной безопасности, учреждениями исполнения наказаний, портами, госучреждениями, заводами", – говорится в Правилах.

Кроме того, полеты дронов могут запрещать над Национальными парками, аэропортами, жилыми зонами, бассейнами и частными пляжами, больницами, местами с аварийными ситуациями.
Также ограничения могут распространяться на дороги, озера, водохранилища, железнодорожные магистрали и станции, и другие стратегические объекты, в том числе на диппредставительства и штаб-квартиры международных организаций.
В Грузии с 1 января 2023 года государство строго контролирует полеты беспилотников и дронов. Все беспилотники поделены на классы и для использования тяжелых дронов нужна регистрация.
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