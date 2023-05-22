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В Марнеули убили таксиста
В Марнеули убили таксиста
Подозреваемые в убийстве угнали и спрятали автомобиль-такси, а затем разобрали на части, сообщают СМИ 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T21:41+0400
2023-05-22T21:41+0400
2023-05-22T22:09+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Таксист средних лет был убит в Марнеули (регион Квемо Картли на востоке Грузии), сообщил телеканал "Мтавари архи". Водителя такси похитили в Тбилиси, убили, а тело закопали в поле.По факту задержаны два человека, в том числе несовершеннолетний.Согласно информации телеканала, подозреваемые перепрятали, а затем разобрали на части автомобиль жертвы.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство при оттягчабщих обстоятельствах", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, марнеули, квемо картли, убийство, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, марнеули, квемо картли, убийство, мвд грузии
В Марнеули убили таксиста
21:41 22.05.2023 (обновлено: 22:09 22.05.2023)
Подозреваемые в убийстве угнали и спрятали автомобиль-такси, а затем разобрали на части, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Таксист средних лет был убит в Марнеули (регион Квемо Картли на востоке Грузии), сообщил телеканал "Мтавари архи".
Водителя такси похитили в Тбилиси, убили, а тело закопали в поле.
По факту задержаны два человека, в том числе несовершеннолетний.
Согласно информации телеканала, подозреваемые перепрятали, а затем разобрали на части автомобиль жертвы.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство при оттягчабщих обстоятельствах", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.