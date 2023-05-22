https://sputnik-georgia.ru/20230522/v-marneuli-ubili-taksista-277915787.html

В Марнеули убили таксиста

В Марнеули убили таксиста

Подозреваемые в убийстве угнали и спрятали автомобиль-такси, а затем разобрали на части, сообщают СМИ 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T21:41+0400

2023-05-22T21:41+0400

2023-05-22T22:09+0400

грузия

новости

происшествия

марнеули

квемо картли

убийство

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24820/47/248204718_40:0:1599:877_1920x0_80_0_0_7415efe72d1c12f1e3bc7b3b9b985665.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Таксист средних лет был убит в Марнеули (регион Квемо Картли на востоке Грузии), сообщил телеканал "Мтавари архи". Водителя такси похитили в Тбилиси, убили, а тело закопали в поле.По факту задержаны два человека, в том числе несовершеннолетний.Согласно информации телеканала, подозреваемые перепрятали, а затем разобрали на части автомобиль жертвы.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство при оттягчабщих обстоятельствах", которая подразумевает наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

марнеули

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, марнеули, квемо картли, убийство, мвд грузии