https://sputnik-georgia.ru/20230523/bezrabotitsa-v-gruzii--kak-menyalsya-pokazatel-za-20-let-277946148.html

Безработица в Грузии – как менялся показатель за 20 лет

Безработица в Грузии – как менялся показатель за 20 лет

Безработица в Грузии в 2022 году, согласно данным Всемирного банка, составила 11,3%, что является самым низким показателем за последние 20 лет 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T20:00+0400

2023-05-23T20:00+0400

2023-05-23T20:00+0400

грузия

новости

общество

экономика

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277929807_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c126d37c6d73c55f0d1fdad68798a9f0.png

Согласно данным Всемирного банка, уровень безработицы в 2003 году составлял 11,5%.Между тем за последние 10 лет, по методологии ВБ, уровень безработицы сократился почти вдвое, по сравнению с 2012 годом оно уменьшилось на 46%.По данным Всемирного банка, уровень безработицы в Грузии в 2012 году составлял 19,6% рабочей силы, что означает 324 тысячи безработных, а в 2022 году безработная рабочая сила составила 11,3%, или 175 тысяч человек.Однако данные по занятости и безработице Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" разнятся от данных Всемирного банка из-за разной методологии подсчета.По данным "Сакстата", уровень безработицы в Грузии в 2022 году составил 17,3%, то есть снизился на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, а не на 0,9, как в данных ВБ.В стране уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, экономика, инфографика, инфографика