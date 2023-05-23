https://sputnik-georgia.ru/20230523/eks-sotrudnik-sbu-o-propazhe-zaluzhnogo-i-psikhicheskikh-problemakh-glavy-gur-ukrainy-budanova-277926273.html

Экс-сотрудник СБУ о пропаже Залужного и психических проблемах главы ГУР Украины Буданова

Экс-сотрудник СБУ о пропаже Залужного и психических проблемах главы ГУР Украины Буданова

То, что ЦРУ США создало телеграм-канал для вербовки россиян, говорит о тотальной деградации этой структуры 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T12:20+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, основатель агентства UkrLeaks Василий Прозоров.Зачем американцы ввели санкции против СВР России? Как российские спецслужбы могут противостоять вербовке жителей России? Стоит ли признать главу ГУР Украины Буданова террористом? Куда исчез главком ВСУ Залужный? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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