Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230523/eks-sotrudnik-sbu-o-propazhe-zaluzhnogo-i-psikhicheskikh-problemakh-glavy-gur-ukrainy-budanova-277926273.html
Экс-сотрудник СБУ о пропаже Залужного и психических проблемах главы ГУР Украины Буданова
Экс-сотрудник СБУ о пропаже Залужного и психических проблемах главы ГУР Украины Буданова
То, что ЦРУ США создало телеграм-канал для вербовки россиян, говорит о тотальной деградации этой структуры 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T12:20+0400
2023-05-23T12:20+0400
мультимедиа
видео
россия
украина
сша
сбу
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277921550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7b2ae94922ec482c06218f00009318b.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, основатель агентства UkrLeaks Василий Прозоров.Зачем американцы ввели санкции против СВР России? Как российские спецслужбы могут противостоять вербовке жителей России? Стоит ли признать главу ГУР Украины Буданова террористом? Куда исчез главком ВСУ Залужный? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/17/277921550_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a79150ed5c0ebae08aa6817873e7a9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, видео, россия, украина, сша, сбу, цру, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, сша, сбу, цру, видео

Экс-сотрудник СБУ о пропаже Залужного и психических проблемах главы ГУР Украины Буданова

12:20 23.05.2023
© video: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
То, что ЦРУ США создало телеграм-канал для вербовки россиян, говорит о тотальной деградации этой структуры
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, основатель агентства UkrLeaks Василий Прозоров.
Зачем американцы ввели санкции против СВР России? Как российские спецслужбы могут противостоять вербовке жителей России? Стоит ли признать главу ГУР Украины Буданова террористом? Куда исчез главком ВСУ Залужный?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0