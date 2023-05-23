https://sputnik-georgia.ru/20230523/espch-obyazal-rumyniyu-legalizovat-odnopolye-braki-277949628.html
ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки
ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки
Все государства-члены ЕСПЧ обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар, заявили в инстанции 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T21:45+0400
2023-05-23T21:45+0400
2023-05-23T21:45+0400
новости
в мире
общество
румыния
еспч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249905310_0:247:4928:3019_1920x0_80_0_0_2923a41719f38a50f95d1f9650223455.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Румыния обязана признавать и защищать однополые браки – такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА Новости.В период 2019-20 гг. в ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии, которым ЗАГСы отказали в регистрации брака, мотивировав это тем, что запрос противоречит статье, где говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу статьи о запрете однополых браков.Согласно постановлению Европейского суда, румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.Все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар", подчеркнули в инстанции. Также судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, поскольку это ни коим образом не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
румыния
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249905310_288:0:4641:3265_1920x0_80_0_0_6854dfa105d4b2698ba876f75f62ae08.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, общество, румыния, еспч
новости, в мире, общество, румыния, еспч
ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки
Все государства-члены ЕСПЧ обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар, заявили в инстанции
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik.
Румыния обязана признавать и защищать однополые браки – такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА Новости
.
В период 2019-20 гг. в ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии, которым ЗАГСы отказали в регистрации брака, мотивировав это тем, что запрос противоречит статье, где говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу статьи о запрете однополых браков.
Согласно постановлению Европейского суда, румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.
"Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений", – говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном во вторник.
Все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар", подчеркнули в инстанции.
Также судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, поскольку это ни коим образом не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.