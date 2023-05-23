https://sputnik-georgia.ru/20230523/espch-obyazal-rumyniyu-legalizovat-odnopolye-braki-277949628.html

ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки

ЕСПЧ обязал Румынию легализовать однополые браки

Все государства-члены ЕСПЧ обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар, заявили в инстанции 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T21:45+0400

2023-05-23T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Румыния обязана признавать и защищать однополые браки – такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет РИА Новости.В период 2019-20 гг. в ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии, которым ЗАГСы отказали в регистрации брака, мотивировав это тем, что запрос противоречит статье, где говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу статьи о запрете однополых браков.Согласно постановлению Европейского суда, румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.Все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар", подчеркнули в инстанции. Также судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, поскольку это ни коим образом не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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