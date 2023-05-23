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Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента
Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента
Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз в конце года 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T18:38+0400
2023-05-23T18:38+0400
2023-05-23T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Грузии выполнили 80% условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В частности, по его словам, положительную оценку получили усиление в Грузии парламентского надзора, избирательная реформа, борьба с организованной преступностью и коррупцией, активный учет грузинскими судами решений Европейского суда по правам человека, избрание омбудсменом независимого кандидата, а также усиление гендерного равенства. Глава парламента подчеркнул, что проделанную Грузией работу должна оценить Еврокомиссия, а не критикующие власти страны оппоненты. "Кстати, окончательную оценку сделает Еврокомиссия, а не неправительственные организации, оппозиция, СМИ. В конечном итоге мы все должны дождаться оценки Еврокомиссии", – сказал Папуашвили. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента
18:38 23.05.2023 (обновлено: 19:34 23.05.2023)
Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз в конце года
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Грузии выполнили 80% условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Согласно нашей оценке, думаем, что выполнено 80% рекомендаций. Также у нас есть устная коммуникация в разных городах, парламентах или на встречах с другими коллегами. Из коммуникации с Брюсселем мы знаем, что есть позитивные оценки", – сказал Папуашвили журналистам.
В частности, по его словам, положительную оценку получили усиление в Грузии парламентского надзора, избирательная реформа, борьба с организованной преступностью и коррупцией, активный учет грузинскими судами решений Европейского суда по правам человека, избрание омбудсменом независимого кандидата, а также усиление гендерного равенства.
Глава парламента подчеркнул, что проделанную Грузией работу должна оценить Еврокомиссия, а не критикующие власти страны оппоненты.
"Кстати, окончательную оценку сделает Еврокомиссия, а не неправительственные организации, оппозиция, СМИ. В конечном итоге мы все должны дождаться оценки Еврокомиссии", – сказал Папуашвили.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.