https://sputnik-georgia.ru/20230523/gruziya-vypolnila-80-usloviy-es-dlya-polucheniya-statusa-kandidata--predsedatel-parlamenta-277946732.html

Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента

Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента

Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз в конце года 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T18:38+0400

2023-05-23T18:38+0400

2023-05-23T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Грузии выполнили 80% условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В частности, по его словам, положительную оценку получили усиление в Грузии парламентского надзора, избирательная реформа, борьба с организованной преступностью и коррупцией, активный учет грузинскими судами решений Европейского суда по правам человека, избрание омбудсменом независимого кандидата, а также усиление гендерного равенства. Глава парламента подчеркнул, что проделанную Грузией работу должна оценить Еврокомиссия, а не критикующие власти страны оппоненты. "Кстати, окончательную оценку сделает Еврокомиссия, а не неправительственные организации, оппозиция, СМИ. В конечном итоге мы все должны дождаться оценки Еврокомиссии", – сказал Папуашвили. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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